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Esnaf Girne'de eylem yapıyor....

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Esnaf Girne'de eylem yapıyor....
Esnaf Girne'de eylem yapıyor....

DAHA BİRLİKTE, DAHA GÜÇLÜ

Göstere göstere bu halkı bitiriyorlar. Pahalılık, vergiler ve akaryakıta gelen zamlardan
sonra yeni elektrik faturaları bardağı taşırdı.
İşimize, aşımıza, yaşam hakkımıza el koydular. Ödeme, ödeyebilme olanağı
bırakmadılar. Devlet bırakın kendi giderlerini azaltmayı hergün ve hergün artırıyor. Faturasını
da halka, esnafa çıkarmaya devam ediyor.
Zamların sorumluları bizler değiliz.
Hesap sormak için, zamları geri aldırmak için yeniden ayağa kalkıyoruz.
Başarmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Çünkü kapanan her işyeri, her atölye işsiz
insan, aç insandır.
Bu sefer Girne’de 06.04.2022 bu Çarşamba Günü Saat 19:00’da Eski Belediye Binası
önünde toplanıp yürüyoruz. Flamalarımızla, öfkemizle, sesimizle, ateşlerimizle…
Daha birlikte, daha güçlü olmak zorunda olduğumuzu bilerek.
Bu ateş herkesi yakar!

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