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Esnaf Girne’den Lefkoşa’ya yürüyor.. Girne'den Lefkoşa'ya yol bağladılar...

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Başbakanlık önünde çadır kuran, hükümeti ve ikinci ekonomik paketi protesto etmek, taleplerini dile getirmek üzere yürüyüş eylemi başlatan Birleşik Eylem Komitesi üyeleri, Girne’den yola çıktı.
Esnaf Girne’den Lefkoşa’ya yürüyor.. Girne'den Lefkoşa'ya yol bağladılar...

Başbakanlık önünde çadır kuran, hükümeti ve ikinci ekonomik paketi protesto etmek, taleplerini dile getirmek üzere yürüyüş eylemi başlatan Birleşik Eylem Komitesi üyeleri, Girne’den yola çıktı. Yaklaşık 25 kilometrelik yolu yürüyerek kat edecek esnaf, zanaatlar ve sektör temsilcilerinden oluşan komite üyeleri, akşamüzeri Başbakanlık önünde olmayı hedefliyor.

Bir süre önce “Hükümet Yüzünü Bize Dön” sloganıyla kurulan, pandemi dönemindeki kapanma nedeniyle yaşadıkları ekonomik sorunlara dikkat çeken komite, ülke kaynaklarının eşit ve adil paylaşımını, ekonomik paket hazırlanırken bu esasların dikkate almasını talep ediyor.

Birleşik Eylem Komitesi’nin “Hükümet yüzünü bize dön” sloganıyla başlattığı eylemler kapsamında gerçekleşecek yürüyüş, bu sabah 07.30 sıralarında Mete Adanır 20 Temmuz Stadyumu, Girne Gençlik Merkezi önünden başladı.

Burada toplanan yürüyüşçüler, “Hükümet yüzünü bize dönecek” sloganları eşliğinde ellerinde siyah bayraklarla, Ziya Rızkı Caddesi ve Ecevit Caddeleri boyunca yürüyerek, Girne Belediyesi yeni hizmet binası önüne geldi.

Birleşik Eylem Komitesi adına açıklama yapan Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, Birleşik Eylem Komitesi’nin başlattığı eylemlerinin 3. ayağında bugün Girne’den Lefkoşa’ya yürüyüş gerçekleştireceklerini belirtti.

“Amacımız yıllardır sürdürdüğümüz toplumsal fayda odaklı mücadeleyi devam ettirmek” diyen Kanber, hükümetin ikinci ekonomik paketi sivil toplum örgütlerini, halkı ve meslek örgütlerini dikkate almadan hayata geçirdiğini savundu. Kanber, hükümetin hazırladığı bu paketin topluma fayda sağlamadığını söyledi.

Sivil toplum ve meslek örgütleri olarak kararlara doğrudan katılım talep ettiklerini vurgulayan Kanber, işyerlerinin kapandığını, çalışanların işten çıkarıldığını, kapıların kontrolsüzce açıldığını, yeni vaka görülmeye başlandığını, kaygılarının doğru olduğunu kaydetti.

Olanakların, esnafa zanaatkara, üreticiye eşit dağıtılması gerekirken hükümetin daha çok zümrelerin baskına karşılık verdiğini, onlara fayda sağladığını savunan Kanber, “Bu, esnafın hakkını, hukuka aramaya yönelik bir demokrasi yürüyüşüdür” dedi.

Kanber, yürüyüşe ve eyleme katılan katkı ve destek sağlayan herkese teşekkür etti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de bu eyleme destek belirtti.

Toplumun zor bir süreçten geçtiğini kaydeden Güngördü, hükümetin bu zorlu süreçte, yıllarca vergisini veren, yatırımını yapan, istihdam yaratan esnafa yönelik, daha farklı politika izlemesi, kolaylık sağlaması gerektiğini ifade etti.

Güngördü, esnafa başlattıkları mücadeleyi güç birliği içinde yürütmesi çağrısında bulundu.

Daha sonra eylemciler, Girne Belediyesi yeni hizmet binası önünden Lefkoşa’ya doğru yürüyüşe geçti.

Esnaf, zanaatkar ve sektör temsilcilerinin Lefkoşa’ya yürüyüşünde sektörleri temsilen araçlar da yer aldı.

Komite üyeleri saat 16.00’da Gönyeli kavşağına ulaşmayı hedefliyor. Esnaf da saat 16.00’da kepenk indirecek. 17.30’da Başbakanlık ışıklarında olunacak, büyük eylem 18.00’de Başbakanlık önünde başlayacak.

Başbakanlık önüne dün akşamüzeri çadır kuran Birleşik Eylem Komitesi adına açıklama yapan Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, talepleri yerine getirilene kadar çadır eylemlerinin süreceğini açıklamıştı.

Komiteye, KAR-İŞ ve KITSAB da desteklerini açıklamıştı.

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