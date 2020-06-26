Esnaf Odası: Esnaflar, zanaatkarlar, çalışanlar, üreticiler yine aldatıldı

“Toplumsal Dayanışma için Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi” adı altında uzun zamandır beklenen ve en sonunda yayınlanan paketin bir kez daha yüzümüze bakmadığı ortaya çıkmıştır. Çok çok kısmi olan açılımların, esas mesele olan ve ihtiyaç duyan kesimlerin yaşamını devam ettirmekten uzak olduğu ve soluk alıp vermeyi dahi sağlayamayacağı netleşmiştir. Salgının başladığı ilk günden, açılımın başladığı son güne kadar defalarca söylediğimiz ihtiyaç duyan, en çok etkilenen esnaf, zanaatkar, üretici ve çalışanlar bir kez daha dışlandı… sur içleri, çarşılar, berberler, kuaförler, butikler, tesisatçılar, dülgerler, elektrikçiler, kafeler vb. sektörler görmezlikten gelindi. Toplan işgücünün yüzde 80’nini oluşturan bu kesimler için hazirandan sonra ön görülen sosyal güvenlik katkısı dahi şarta bağlandı. İhtiyar sandığına kadar “yatırımlarınız bir tamam değilse ve yatırımlarınız devam etmeyecekse devlet sizin için yok yapamayız” dendi. İş kayıtlarının yüzde yüz yirmilere dayandığı mevcut koşullarda bir işletmenin veya hane halkının soluk alıp verebilmesi için kira, emlak, elektrik, seyrüsefer harçları, belediye yükümlülükleri, asgari bir maaş gibi zorunluluklar tamamen unutuldu.

Esnaflar, zanaatkarlar, çalışanlar, üreticiler yine aldatıldı.

Şöyle ki;

Pakette en önemli açılımın yerel işgücü prim borçları, sosyal sigorta, sosyal güvenlik yatırımlarını bir tamam yatıran işletmeler için yapıldığını söyleyebiliriz. O da haziran ayından itibaren, sene sonuna kadar %75 prim ödemelerini geri ödemeyi öngörmektedir. Ciddi sayılabilecek açılım sadece bu noktadadır.

Peki geriye kalanlar, prim ödemelerini yıllarca yaptıkları halde 3-5 ay veya 1 yıl eksik veya tamam olmayanlar için açılım var mı? Tüm bu kesimler yok sayılıyor. Boynu altında kalanın kopsun! Ölsün. 2018 Türk Lirası (TL) krizi ve devalüasyondan dolayı, pek çok mikro, küçük, orta boy işletmenin yükümlülüklerinin eksik kaldığı, iki yakasını bir araya getiremediği düşünülürse, bu işletmelerin yok sayılmasının ne kadar adil olduğunu ve insafa sığdığını herkes sorgulamalıdır. Yani bu durumdan sadece bu işletmeler mi sorumludur?

Yine de iyimser olma halimizi korumaya çalışarak paketle ilgili düşüncelerimizi paylaşmayı sürdürelim. Soru şudur; Bu ülkede bir işletmenin, bir insan ve ailesinin yaşaması için yapması gereken zorunlu harcamalar içinde, sosyal güvenlik harcamalarının payı nedir? Göz atıldığında, iki çalışanla, üç istihdamının olduğu bir işletmede, sosyal güvenlik yatırımlarının toplam gider içindeki payı %8’i geçmez. Yani 10’da 1’in altındadır. Aynı şekilde bir çalışanla, iki kişinin istihdamının olduğu bir esnaf işletmesinde, sosyal güvenlik yatırımlarının toplam gider içindeki payı %10 civarlarındadır. En önemlisi de işyerinin kapalı veya açık olması halinde, ciro yapılsa da yapılmasa da, istihdamın muhafaza edilmesi için bu harcamaların oran ve miktarlarının çok da değişmeyeceği gerçeğidir.

Yani 2. paket de boş çıkmıştır. Hükümet büyük ölçüde sadece memur, emekli, işçi ödemelerini yapmak için kaynak kullanmaktadır. Ancak yetkililer ne derlerse desinler, onun da ekonomide yaratacağı kapasite %30’u geçmez, geçemez. Bazı sektörler dışında çarkı döndürmez, döndüremez. Bu da aslında maliyenin de kendini korumaya çalışırken çökmesi anlamına gelir.

Turizmin, öğrencilerin, kapıların ve inşaatın yarattığı boşluğu dolduramaz. Çekilen acı, kahır ve isyanı kapatmaz, kapatamaz. İş kayıplarından dolayı harcama kabiliyeti sıfır veya eksiye düşen işletmelere sosyal güvenlik harcamaları için %75 ödeseniz ne, ödemeseniz ne? Bu bile yüzde seksen işetme ve çalışan için yapılmadı.

Mağusa, Lefkoşa sur içleri, Girne, Güzelyurt, iskele çarşıları tamamen bu durumdadır. Kirada yer tutanlar, butikler, mobilya, beyaz eşya satıcıları, kafeler, restoranlar sadece kapasitelerini yitirmiş değildirler. İşyerlerinin açık olmasından dolayı yaptıkları zorunlu harcamalardan eksi durumdadırlar. Paket bunun neresindedir?

Çalışan bir birey için ise asgari ücret baz alındığında, toplam maaş içerisinde sosyal güvenlik yatırımlarının payı %13’tür. Paketin öngördüğü şekilde %75 katkı yapılması halinde, prim tutarının %9.75’i karşılanmış olur ki bu da yaklaşık 370 TL’ye tekabül etmektedir. Bu uygulamanın yerli çalışanlar için salgın öncesinde de yapıldığını hatırladığımız zaman, devletin fonlarından çok da kaynak kullanmak istemediğini maalesef vurgulamak zorundayız. Yani ortada bir uyanıklık vardır. Normal ekonomik bir aktivite yaşanmış olsaydı önemli sayacağımız bu katkı bu koşullarda yok hükmündedir.

2019 yılında otuz bin cirosu olan bir esnaf ve bir de zanaatkar işletmesi için yapılan bu çalışma bütün gerçeği ortaya sermektedir.

Bir işletmenin harcamaları yukarıda görüldüğü gibidir. Yukarıdaki tabloda, bir işletmenin varlığını sürdürebilmesi için yapması gereken zorunlu harcamalar görülmektedir. Pakette, sosyal güvenlikle ilgili geri ödemeler dışında kalan kira, emlak, seyrüsefer, maaş ödemeleri, belediye yükümlülükleri, su, KDV, elektrik, ulaşım, haberleşme harcamaları tamamen görmezlikten gelinmiştir. Yatırımları bir tamam olan işletmeler için prim yatırımlarının %75’ini ödemekle, iş kaybı %120’lere çıkan işletmeler için bir açılım yapıldığını varsaymak, yapılan uyanıklık karşısında aptallığı kabul etmek anlamına gelmektedir.

İşletmelerdeki harcamaların yanı sıra bir insan ve ailesi için de harcama kalemleri düşünüldüğü zaman, çok farklı bir durum oluşmamaktadır. Hane halkı için de elektrikten başlayarak, kira, belediye yükümlülükleri, emlak vergisi, seyrüsefer harcamaları geçerli olduğuna göre özel sektörde çalışan bir insanın yaşamının işletmelerin mevcut durumu ile gerçekten nasıl devam edeceği büyük bir soru işareti olarak karşımıza çıkmaktadır.

BORÇ YÜKÜ ARTIRILIYOR…

Mevcut koşullar altında bu paketle yapılan, devletin tüm sorumluluklarından kaçarak insanları borçlandırma yoluna gitmesi, bankalara daha da bağımlı hale getirmesi, zaten borçlu olan insanların borç yükünü artırmasından başka bir şey değildir. Nitekim, işletmeler için %9 faiz oranından 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli, 100.000 TL’ye kadar kredi vaat edilmiş ve bu yolla hiçbir indireme gitmeden tüm bu harcamaların karşılanması işletmelerin ve insanların sorumluluğuna bırakılmıştır.

Sağlanacak kredinin bankacılık kriterleri dahilinde olacağı, 6 ay ödemesiz vadenin faizin de binmesi ve masrafların da hesaplanması halinde bileşik olarak %13’lere geleceği açıktır. Yani bu ekonomik koşullarda faiz indiriminin de bir havuç olarak karşımızda durduğu aşikârdır.

Pakette yapılan bu açılımın yüzümüze bakmadığı gerçeği bir kez daha ortaya çıkarken, Mart ayından en azından sene sonuna kadar mevcut halihazırdaki borçlar için herhangi bir açılımın yapılmadığı, inisiyatifin ise bankalara bırakıldığı hemen görülecektir. En azından sene sonuna kadar bir kaynak kullanımının, hükümet veya bankalar tarafından halen karara bağlanmamış olmasının hiçbir açıklaması olamaz.

Aynı şekilde, işletmeler için öngörülen 2000+2000 TL’lik ek katkının ön koşullarının ağırlığından dolayı %80’ı aşkın işletme için mümkün olamayacağı ve ödeyebilenler için dahi tablodaki toplam giderler içindeki payının bir dişin kovuğunu doldurmaktan uzak olduğu nettir. Yani esas mesele olan bir işletmenin, dolayısı ile istihdamın devamlılığının sağlanması 2. pakete rağmen ele alınmadığı çok küçük bir incelemeyle anlaşılmaktadır.

TÜKETİME DAYALI EKONOMİYE DEVAM…

Yine bütün iyi niyetimizle imalatçılar için elektrik indiriminin 10 kuruştan 25 kuruşa çıkarılmış olması, kredi kartlarında faiz oranlarının yıllık %12’lerde tutulması, paketin artıları olarak görülebilir. Özellikle kredi kartları yolu ile tüketimin minimum da olsa sürdürülmek istenmesinin hedeflendiği anlaşılmaktadır. Emlak alımlarına kredi ve faiz sübvansiyonu, tapu harçlarında indirimler ile ekonomide harcamaların artırılması hedeflenmektedir.

Bu yapılırken ülkenin esas ihtiyacı olan doğrudan kaynakları seferber eden maddi ve hizmet üretimi yine unutulmuştur.

Kaynakların seferber edilmesiyle üretimin önemli olduğu noktasında, nerede ise söylem birliğinin oluştuğu bir coğrafyada süt ürünlerinin ihracına yapılan teşvik dışında hiçbir katkının öngörülmemesi gerçekten çıkmazı büyütmekte, eski alışkanlıkların sürdüğünü göstermektedir. Ranta, tüketime dayalı sosyo, ekonomik ve kültürel anlayışı değiştirmek, dönüştürmek yeni bir model yaratma gayreti bu pakette de havada kalmıştır.

Sonuç olarak bu paket de yüzümüze bakmamış, bir kez daha, daha önce de vurguladığımız gibi umutlarımız kırılmak istenmiştir. Bu pakette de maliyenin sorumlulukları ve bütçenin denkliği esas kaygı olarak ortaya çıkmış bu yüzden de insan yaşamı, gerçekten ihtiyaç duyulan çalışanlar, esnaf ve zanaatkarlar, üreticiler tekrardan reddedilmiştir.

Bu noktadan sonra birleşik eylemliliğimizin 3’üncü aşaması şart olmuştur. Tekrar tekrar vurguladığımız gibi ne kadar kararlılık gerekiyorsa o kadar kararlılık, ne kadar eylem gerekiyorsa o kadar eylem…

Hükümetin yüzü bize dönene kadar.









Esnaf ve Zanaatkarlar Odası

Yönetim Kurulu