Esnaf Odası Genel Kurulu yapıldı

Genel kurulda, KTEZO üyeleri, Oda Meclisi seçimi öncesinde yapılan oylamada, Hürrem Tulga'yı oybirliğiyle KTEZO Genel Koordinatörlüğü’ne seçti.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) 10. Olağan Genel Kurulu bugün yapılıyor.

Lefkoşa'da KTAMS toplantı salonunda başlayan genel kurulda, 50 kişilik oda meclisi seçilecek. Oda Meclisi daha sonra KTEZO Başkanı ve Yönetim Kurulu’nu belirleyecek.

TULGA GENEL KOORDİNATÖRLÜĞE SEÇİLDİ

Genel kurulda, KTEZO üyeleri, Oda Meclisi seçimi öncesinde yapılan oylamada, Hürrem Tulga'yı oybirliğiyle KTEZO Genel Koordinatörlüğü’ne seçti.

KTEZO 10. Olağan Genel Kurulu, divan başkanlığının seçimi ve odanın çalışmalarıyla ilgili kısa film gösterimi ile başladı. Genel kurula LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve KTEZO üyeleri katıldı. Genel kurulun divan başkanlığını Özkul Özyiğit yaptı.

HARMANCI

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, genel kurulun açılışında konuk olarak bir konuşma yaptı. Harmancı, genel kurulun başarılı geçmesini temenni etti, odayı çalışmalarından dolayı kutladı ve işbirliklerinin süreceğini söyledi.

Harmancı, oda ile birlikte yaptıkları çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler vererek, bu işbirliklerinin odaya güç kattığını belirtti, işbirliğinin yeni seçilecek oda yönetimiyle süreceğine inanç belirtti.

Esnafın halka en yakın kesim olduğunu vurgulayan Harmancı, esnafa her yönden destek olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

KANBER

KTEZO Başkanı Mahmut Kanber de genel kurula hitabında, kurultaya katılan ve örgütüne destek olup sahip çıkan herkese teşekkür etti.

Kanber, başkanlığı döneminde kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, oda yönetimi olarak tüm meslek örgütlerine eşit davrandıklarını belirtti.

Bugün inşaat sektöründe temsil edilen bir kesimin oda meclisine ipotek koymak istediğini savunan Kanber, bu kesimin parti meclisine sadece bu sektörden 10 kişi koymak istediğini, ancak oda meclisinde tüm meslek gruplarından temsilci olmak zorunda olduğunu söyledi.

Kanber, oda olarak yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi vererek, oda olarak bugüne dek verdikleri eğitimler kapsamında bin 400 civarında yetişkin ve öğrenciyi iş sahibi yaptıklarını, yerel işgünü artırmak için projeler ürettiklerini, okul inşa ettiklerini kaydetti ve destek verenlere teşekkür etti.

Ekonominin, emekçinin emeğine sahip çıktığı sürece büyüyeceğine ve gelişeceğine inanç belirten Kanber, bu yüzden bu yönde çalışmalar yaptıklarını ve girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

Vergi sistemi ve aflar, krediler, Türkiye, Güney Kıbrıs ve AB ile yapılan temaslar, esnaf için kaynak yaratmak amacıyla yapılan çalışmaları anlatan Kanber, yerel yönetimlerden de, bölgelerde işyeri enflasyonu yaşanmaması için çalışmalar yapmasını istedi.

Kaliteli hizmetin şart olduğunu söyleyen Kanber, bunu sağlamak için üyeler ile birlikte çalıştıklarını belirtti.

Kanber, son olarak, ülkede yapılan öğrenci yurtlarına değinerek, yurtların üniversite içinde değil, şehir içinde esnafa, çarşıya yakın olması gerektiğini savunduklarını kaydetti, kendilerine verilen desteğe teşekkür etti, genel kurulun ülkeye ve esnafa hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından karar önerileri okundu ve oylandı, çalışma raporu ve mali rapor sunuldu.

Genel kurulda daha sonra Hürrem Tulga oybirliğiyle KTEZO Koordinatörlüğü’ne getirildi.

Tulga yaptığı konuşmada, esnafın birliğini her zaman koruduğunu vurgulayarak, bugün odaya karşı yapılan “dağıtma girişiminin” üyelerin kenetlenmesi sayesinde atlatıldığını ve birliğin korunduğunu kaydetti.

Tulga, esnaf ve zanaatkarların ülkeye yaptığı yatırımları ve getirdiği kazanımları anlatarak, esnaf arasında birlik ve beraberlik olmasa ne çıraklık okulunun ne de oda genel merkezinin yapılabileceğine işaret etti.

Ülke geleceğe taşınmak ve gençler ülkede tutulmak isteniyorsa yerel iş gücü ve odaya destek verilmesinin şart olduğunu belirten Tulga, oda olarak hedeflerinin günde bin kişinin eğitim görebileceği kompleksi tamamlamak olduğunu söyledi.

Genel kurulda seçilecek 50 kişilik Oda Meclisi daha sonra KTEZO Yönetim Kurulu’nu belirleyecek.

Oda Meclisi’nde bölgelere göre görev alacak kişilerin sayıları, KTEZO Yasası’nda belirtildiği üzere Oda üye sayılarının ilçelerdeki ağırlıkları dikkate alınarak belirlendi.

Buna göre, Lefkoşa’dan 20, Girne’den 14, Gazimağusa’dan 10, Güzelyurt ve Lefke’den 3 ve İskele’den 3 kişi Oda Meclisi’nde görev yapacak.

Bu arada inşaat sektöründen bir grup, genel kurulu protesto etti.