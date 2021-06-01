Esnaf Odası, Öğrenci Yurtları Birliği, Turizimciler,Taksiciler Perşembe günü Lefkoşa'da eylem düzenliyor!

İşte açıklama;

Yaklaşık 15 aydır, ilgili Bakanlıklarımızla, kurum ve kuruluşlarla istişare içinde yapmış olduğumuz çalışmalar, verdiğimiz ciddi çabalar ve sarfettiğimiz emekler malesef ki pek etkili olamamıştır. Günümüzün illeti olan Covit krizini doğru yönetmek, ileriye dönük kesin kararlar almak zor; 15 aydır bu Covit ile yaşıyoruz ve inanıyoruz ki, gerek vatandaşımız gerekse hükümetimiz, gerekli tebirlerin nasıl alınacağını örenmiştir.

Ekonomisi zayıf ve dışa bağımlı, hizmete dayalı bir ülke olmamızdan dolayı pandeminin açmış olduğu yaralar kapanamaz hale geldi.

Hiçbir zaman geç değildir; Gün itabarı ile, ivedilikle alınacak doğru kararlar ve yapılacak düzgün hamleler yaralarımıza merhem olacaktır.

14 Mart 2020’de kapandığımız günden beri sadece borç biriktirdik.

Aradan 15 ay geçti.

Kiralar birikti, banka taksitleri, borçlar katlanarak devasa boyutlara geldi.

Sigorta, vergiler, işletme izinleri, seyrüseferler, kira vb giderler zamlanarak üzerimizde yük oluşturmaya devam ediyor.

Gerekli önlemlerin acilen alınmaması durumunda; Faturalarımızın birikmesi ve borçların katlanarak bir okadar daha büyüyeceği aşikardır. İşsizlik 50 bin sınırına dayanmış, kapanan işyerleri sayısı da 5 binleri çoktan aşmıştır. Büyük, küçük tüm işletmelerde ciro kaybı, ekonomik darboğaz, işten çıkarma ve önünü görememe hali kronikleşmiş durumda.

KKTC ekonomisine yön veren ve ayakta tutan, Yükseköğretim ve Turizm sektörüdür. Yaz dönemi için kaybetmiş olduğumuz Turizmin ardından, Yükseköğrenimide kaybetme lüksümüz yoktur. Tercihlerin ve Yeni kayıt döneminin başlayacağı bugünlerde, bu alana yönelik planlama ve gerekli tedbirler derhal alınmalı ve kamuoyuna açıklıkla duyurulmalıdır.

Aşılama sürecinin uzaması turizmi malesef bu sezonda da kaybetmemize neden olmuştur. Bakanlar kurulunun almış olduğu yüzyüze eğitim kararına rağmen, zamanında ve doğru tedbirler alınamadığı için yükseköğretimin bahar dönemini de kaybettik. 2021-2022 eğitim dönemini de kaybedemeyiz. Bu ülkenin toptan iflası demek olur. Ne öğrenci yurdu kalır, ne seyahat acentesi, ne taşımacısı, ne marketi ne de berberi; Kısaca ülkemizin yaklaşık %25 nüfusunu oluşturan ve tüm KKTC halkını, direkt ve/veya dolaylı olarak etkileyen öğrencimizi kaybetme lüksümüz yoktur...

Özellikle aşılama sürecini hızlı ve doğru yönetmek, ilgili sektörlerin doğru zamanlama ile aşılanmasını sağlamak 2021-2022 Yükseköğretimini ve 2022 turizmini kaybetmememizi sağlayacaktır. Yükseköğretim ve Turizmin hareketlenmesi, diğer tüm sektörlerin de nefes alması ve ekonomimizin rayına girmesi anlamına gelmektedir.

Başta, Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği olarak aldığımız eylem kararı, KTEZO dan almış olduğumuz destek ile birlikte, birçok sektörümüzün desteği ve teşviği ile genişlemiştir. Tüm esnafımızı, yatırımcımızı, birliklerimizi, derneklerimizi kısaca bu ülkeyi seven herkesi 3 Haziran Perşembe günü saat 11 de Başbakanlık önüne davet ediyoruz.

Amacımız; devletimize, hükümetimize muhalefet yapmak ve/veya karşı gelmek değil, bilakis halk olarak doğru karaların alınması için yardımcı olmaktır...

KKTC olarak başka hiçbir çıkar yolumuz YOK !!!

Bu noktada taleplerimiz şunlardır:

Kapandığımız mart ayını baz alarak tüm kamu alacakları, banka ve diğer borların uzun vadeli ve faiz desteğiyle yeniden yapılanması kaçınılmaz olmuştur.

Vakıflar idaresi, üniversite ve devlete ait kiralamalarda iş kaybı dikkate alınarak faizsiz ve indirimli olarak ödenebilirliğin sağlanması şarttır. Özel mülkler üzerinden yapılan kiralamalarda ise yine iş kaybı dikkate alınarak STG kiralarda sabit kur, TL kiralamalarda ise indirim mutlaka sağlanmalıdır.

Yeni kayıt dönemini kaçırmamak ve yüz yüze eğitimin yapılabilmesinin şartların hazırlanması ve bu sürecin kamuoyu ile açık ve seçik olarak paylaşılması şarttır. Aynı anda tarifeli seferlerin planlanması gerekmektedir.

AŞILAMANIN en hızlı biçimde toplumsal bağışıklığı sağlayacak şekilde tamamlanması, bu alanda çabaların hızlandırılmalıdır.

K.T. Öğrenci Yurtları Birliği

KTEZO

KITSAB

Kar-İş

Havaalanı Taksiciler Birliği

Gazimağusa Taksiciler Birliği

Uluslararası Taksiciler Birliği

Eylem planı:

Çarşamba saat 16:00’da alan düzenlemesi

Perşembe saat 09:00’da tüm bölgelerden hareket

Toplanma yerleri:

Girne: Hirondel kavşağı - Lefkoşa istikameti (Anadolu Otel Önü)

Lefke/Güzelyurt: Lefke üniversitesi çıkışı, Güzelyurt Terminal

Mağusa: City Mall karşısı Mağusa Lefkoşa yol boyunca

Lefkoşa: KTEZO, Otobüs Terminali