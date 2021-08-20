Esnaf Odası'ndan çok sert açıklama: "Ölümü Gösterip Sıtmaya Razı Etmelerine Müsaade Edemeyiz"

İşte açıklama;

Prim desteğiyle ilgili gece yarısı, telaşla son anda yapılmış açıklamaların bizler için geçerliliği yoktur.

Bizler için bu gibi açıklamalar, ne ilktir ne de son olacaktır. Güven vermekten uzaktır.

Mücadelemizin birleşerek, çoğalarak büyümesi karşısında telaşa düşenlere prim veremeyiz, vermeyeceğiz. Kaldı ki prim desteğinin nasıl, hangi koşullarda devam edeceğine dair herhangi bir karar da yoktur.

Gece yarısı ve telaş içinde yaptıkları açıklamalar sadece bizler bir araya geldikçe, kararlı durdukça kazanabileceğimizi gösterir.

O halde mücadelemizi daha kararlılıkla sürdürmek zorunda olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

Sorunlarımız sadece prim desteğinden ibaret değildir.

Ölümü gösterip, sıtmaya razı etmelerine müsaade edemeyiz.

Ötelenen borçlar kapıya dayandı.

Faiz inim inim inletiyor.

Hacizler, yoksullaşma almış başını gidiyor.

Kurumlarımızın geleceği tam bir belirsizliğe itildi.

Buna karşılık hükümet, yönetenler kendi derdinde.

Salgına rağmen sırtımıza basa basa saltanat sürenler, kendilerinden gram fedakârlık yapmayanlar, ülkeyi yaşanmaz hale getirenler için eylemliliğimiz daha yeni başladı.

Mücadelemiz yükselerek sürmek zorundadır.

KTEZO Yönetim Kurulu