Esnaf: "Sigorta primlerini ödemiyoruz"

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Başkanı Mahmut Kanber, önümüzdeki hafta Pazartesi’nden itibaren sokakta mücadele başlatacaklarını açıkladı.
KTEZO üyeleri Başbakanlık önünde eylem yaptı, sigorta primleri başta olmak üzere devlete olan tüm ödemeleri durdurma kararını duyurarak pandemi sürecinde yaşanan zorluklara vurgu yaptı.
Hükümetin sosyal devlet anlayışından yoksun şekilde hareket ettiğini anlatan Kanber “Bizi bankaların faizleri altında ezmeye mahkûm ettiler” ifadelerini kullanarak esnafın isyanını dile getirdi.
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