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Esnaf ve Zanaatkarlar Odası geçiş kapılarının açılmasını talep etti

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Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası,geçiş kapılarının açılması talebiyle Gazimağusa Buğday Camii bahçesinde eylem gerçekleştirdi
Esnaf ve Zanaatkarlar Odası geçiş kapılarının açılmasını talep etti

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası,geçiş kapılarının açılması talebiyle Gazimağusa Buğday Camii bahçesinde eylem gerçekleştirdi. Suriçi esnafının da katıldığı eyleme Cumhuriyetçi Türk Partisi ve bazı sivil toplum örgütleri de destek belirtti. 

Eylemde konuşan Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, 15 aydır seslerini duyan olmadığını, çeşitli sıkıntılarla baş başa kaldıklarını belirterek, geçen sürede 1974′ den bu yana vergi ödeyen, katma değer yaratan esnafın görmezden gelindiğini savundu

Tulga, geçiş kapılarının açılmasının zamanının geldiğini kaydederek, pandemide üzerlerine düşen sorumluluğu aldıklarını ancak gelinen noktada şartların oluştuğunu ve kapıların açılmaması için bir gerekçe olmadığını ileri sürdü. Eylemde, esnaf da söz alarak yaşadıkları 15 aylık süreyi özetlediler. Esnaflar geçen 15 aylık sürecin yıpratıcı olduğunu, verdikleri geçim mücadelesinde çok büyük zorluklardan geçtiklerini belirterek, kapıların açılması yönünde gereğinin yapılmasını istediler.

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