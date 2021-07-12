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Esnaf ve Zanaatkârlar Salgın Destek Hibe Programı’na Başvurular Bir Gün Uzatıldı

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Esnaf ve Zanaatkârlar Salgın Destek Hibe Programı’na başvuru süresinin yoğun talep nedeniyle bir gün uzatıldığı bildirildi.
Esnaf ve Zanaatkârlar Salgın Destek Hibe Programı’na Başvurular Bir Gün Uzatıldı

Esnaf ve Zanaatkârlar Salgın Destek Hibe Programı’na başvuru süresinin yoğun talep nedeniyle bir gün uzatıldığı bildirildi.

Başbakanlık Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) ofisinden yapılan açıklamaya göre, 2 Temmuz tarihinde açılan Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından finanse edilen COVID-19 salgını nedeniyle kapalı kalan küçük işletmelere finansal destek sağlanması amacıyla oluşturulan ‘Esnaf ve Zanaatkârlar Salgın Destek Hibe Programı’ desteği başvuru kabulü bir gün daha uzatılarak, bugün saat 00.00’da sona erecek.

Toplam bütçesi 15 Milyon TL olan destek programının COVID-19 salgınının yarattığı etki sebebiyle yaşanan olası nakit akışı sorunlarının aşılmasına yardımcı olmak için uygun işletmelere finansal destek sağlama amacı ile oluşturulduğu kaydedildi.

Program, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından finanse edilen KKTC Başbakanlık (YAGA) ve Türkiye Cumhuriyeti Büyük Elçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) ofisi tarafından yürütülüyor.

12 Temmuz saat: 00.00’a kadar başvuruların kabul edileceği bu programa başvuru yapılırken; işveren kimlik kartı (görsel olarak sisteme yüklenecek), banka IBAN/UBAN numarası, sigorta işyeri sicil numarası ve ilgili işyeri kayıt bilgilerinin başvuru sahiplerinin yanında bulunması gerekiyor.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Küçük işletmelerin hedef alındığı bu programa, 2020 yılında yıllık cirosu veya yıllık gelir tablosu toplamı 2 milyon TL’nin altında olması, işveren dahil 0-9 çalışanı olan işletmeler başvuru yapabileceklerdir. Tarım ve turizm sektörleri farklı programlarla desteklenmesi planlanması nedeniyle, bu programa tarım ve turizm sektörü dışında kalan işletmeler başvuru yapabilecektir.

Bakanlar kurulu kararı ile COVID-19 salgını sürecinde kapalı olan işletmeleri hedef alan programda, perakende satış yapan iş yerleri, mobilya imalatı, demir, çelik ve metal sanayi, bina inşaat yan sanayi, otomotiv tamir onarım, araç kiralama, lojistik ve ulaşım, yiyecek-içecek hizmetleri (unlu mamül üretimi hariç),tekstil-konfeksiyon imalatı, sanatsal faaliyet yapan işyerleri, berberler, kuaförler ve güzellik salonları, spor salonları, etütler, kreşler ve hizmet sektöründekiler başvurabileceklerdir.”

Detaylı başvuru bilgileri esnaf.kei.gov.tr ve esnaf.yaga.gov.ct.tr adreslerinde mevcut olup,  başvurular sadece çevrimiçi olarak bu adreslerden yapılıyor.

Kayıt destek hattı için mesai saatleri içerisinde YAGA-KOBİGEM ofisine başvuru yapılabileceği gibi,  (0392) 22 82 317 - (0392) 22 89 378 numaralı telefonlardan iletişime geçilebilecektir. Mesai saatleri dışında ise  info@yaga.gov.ct.tr adresine mail göndererek veya YAGA-KOBİGEM Facebook sayfası üzerinden başvuru yapmak isteyen işletmelere destek sağlanıyor.

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