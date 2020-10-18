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Esnaftan, "Neden maske takmıyorsun" diye soran valiye: Canıma yetti, gebermek istiyorum, salı günü 15 lirayla kapattık!

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Esnaftan, "Neden maske takmıyorsun" diye soran valiye: Canıma yetti, gebermek istiyorum, salı günü 15 lirayla kapattık!
Esnaftan, "Neden maske takmıyorsun" diye soran valiye: Canıma yetti, gebermek istiyorum, salı günü 15 lirayla kapattık!

Koronavirüs denetimleri sırasında Denizli Valisi Ali Fuat Atik ile bir esnaf arasında geçen diyalog dikkatleri çekti. Esnaf, "Neden maske takmıyorsun” diye soran valiye, "Canıma yetti. Gebermek istiyorum. Piyasanın haline bak. Salı gün 15 lirayla kapattık, çarşamba günü 100 lira. 100 liranın hepsi kar olsa ne olur?" diye sitem etti.

Türkiye'nin 81 ilinde İçişleri Bakanlığı koordinesinde yapılan kapsamlı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri denetimi Denizli'de de gerçekleştirildi. Denizli Valisi Ali Fuat Atik, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda korona virüs denetiminde bulundu.

Salgınla mücadelede içerisinde kontrollü sosyal hayat döneminde vatandaşların temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymaları gerektiği hatırlatılırken, iş yerlerinin aldığı tedbirler de denetlendi.
Denetimler sırasında maske takmayan bir esnaf ile karşılaşan Vali Atik, “Neden maske takmıyorsun” diye sordu. Esnaf valiye şöyle yanıt verdi:

"Canıma yetti. Gebermek istiyorum. Piyasanın haline bak. Salı gün 15 lirayla kapattık, çarşamba günü 100 lira. 100 liranın hepsi kar olsa ne olur? "

Validen dönerciye: Kapatıyoruz

Denizli Valisi Atik’in esnafı ziyaretinde bir diğer görüntü de dönercide yansıdı. Burada Vali Atik, eldivensiz çalışan ve kendisini tanımayan bir dönerciye ceza kesme talimatı verdi ve ekibine, “Kapatıyoruz” dedi.

Görüntüler sosyal medyada valinin dönercinin kendisini tanımadığı gerekçesiyle ceza kestirdiği yönünde yorumlandı.

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