  • BIST 116.701
  • Altın 390,738
  • Dolar 6,8495
  • Euro 7,7255
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAKTAMS yarın Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak

Esra Albayrak'a hakaret etmekle suçlanan kişi tutuklandı

»
Esra Albayrak'a hakaret etmekle suçlanan kişi tutuklandı
Esra Albayrak'a hakaret etmekle suçlanan kişi tutuklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dördüncü çocuklarının doğum haberine sosyal medyadan hakaret içerikli yorum yapmakla suçlanan 16 hesap yöneticisinden 1'i tutuklandı, 5'i ifadelerinden sonra, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre 9 kişinin işlemleri sürüyor.

Tespit edilen hesap yöneticilerinden 4'ünün yurt dışında bulunduğu, diğer 15'inin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NATO yetkilisi: "Deniz Muhafızı Harekatı tüm temel faaliyetlerini sürdürüyor"02 Temmuz 2020 Perşembe 10:55
  • Cumhurbaşkanlığı: Erdoğan'ın sosyal medya açıklaması çarpıtıldı02 Temmuz 2020 Perşembe 10:38
  • Yakalanan kapkaççı: Allah devlete zarar ziyan vermesin, bizim gibi adamı yakaladınız iyi oldu02 Temmuz 2020 Perşembe 09:31
  • HALK TV ve TELE 1'e 5 gün kapatma cezası!01 Temmuz 2020 Çarşamba 23:51
  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya boykotu kararını Twitter'dan açıkladı01 Temmuz 2020 Çarşamba 23:26
  • Erdoğan: Sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz01 Temmuz 2020 Çarşamba 23:18
  • Koca: Hastalığın gündemden düşmesi mevcut şartlarda mümkün görünmüyor01 Temmuz 2020 Çarşamba 23:17
  • Türkiye'de Twitter, Youtube ve Netflix kaldırılabilir mi?01 Temmuz 2020 Çarşamba 23:12
  • Erdoğan'dan sosyal medya açıklaması : Erişim engeli ile adli ve mali yaptırımlar devreye sokulacak01 Temmuz 2020 Çarşamba 22:53
  • Akşener'in 'Dark' göndermeli sosyal medya tepkisine Kılıçdaroğlu'nun ardından Pervin Buldan da katıldı: La Casa De Papel'in son sezonunu bekliyorduk01 Temmuz 2020 Çarşamba 18:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti