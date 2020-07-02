Esra Albayrak'a hakaret etmekle suçlanan kişi tutuklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dördüncü çocuklarının doğum haberine sosyal medyadan hakaret içerikli yorum yapmakla suçlanan 16 hesap yöneticisinden 1'i tutuklandı, 5'i ifadelerinden sonra, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.
DHA'nın haberine göre 9 kişinin işlemleri sürüyor.
Tespit edilen hesap yöneticilerinden 4'ünün yurt dışında bulunduğu, diğer 15'inin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.
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