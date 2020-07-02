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Esra Albayrak'ı hedef alan paylaşımlarla ilgili gözaltına alınanlardan 4 kişi serbest bırakıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu
Esra Albayrak'ı hedef alan paylaşımlarla ilgili gözaltına alınanlardan 4 kişi serbest bırakıldı

Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yeni doğum yapan eşi Esra Albayrak'ı hedef alan hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle tespit edilen 19 hesap yöneticisinden 11'i gözaltına alındı. Söz konusu şahıslar hakkında adli tahkikatın devam ettiği belirtilirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 4 kişinin serbest bırakıldığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla çirkin paylaşımlarda bulunan sosyal medya hesapları tespit edildi. Yapılan soruşturmada 11 kişi gözaltına alındı.

Yapılan açıklamada, "Türk Polis Teşkilatı, suç ve suçlularla mücadeleyi her alanda olduğu gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edecektir" dendi.

Gözaltına alınan K.Z.U., N. S., F.M.A. ve Ö. D. emniyetten savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. M.F.K.'nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'la evli olan Berat Albayrak, dördüncü çocuklarının dünyaya geldiğini Twitter hesabından duyurmuş; Albayrak'ın paylaşımını haberleştiren birçok haber sitesinin altına sosyal medya kullanıcıları Esra Albayrak'a yönelik cinsiyetçi saldırıda bulunmuştu. Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlara muhalefet de dahil pek çok kesimden tepki gelmişti. İlk hakaret içerikli paylaşımı tepki çeken E.B. isimli kişi Mersin'de gözaltına alınmıştı. 

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