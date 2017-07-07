Esra Aygın Crans Montana'dan yazdı, BM iki olasılığa da hazır

Esra Aygın Crans Montana'dan yazdı: Sürecin geldiği noktada temel anlaşmazlığın Türk askerinin çekilmesi olduğu anlaşılıyor.

Sürecin geldiği noktada temel anlaşmazlığın Türk askerinin çekilmesi olduğu anlaşılıyor. Rum tarafı, üzerinde anlaşılacak bir sürenin sonunda Türk askerinin tamamen çekilmesini isterken Türk tarafı İttifak Antlaşması uyarınca 650 Türk askerinin adada daimi olarak kalmasını istiyor.

Bu gece tarafların temel konularda yani yönetim ve güç paylaşımı, toprak, mülkiyet, güvenlik ve garantiler ve Türk ve Yunan vatandaşlarına eşdeğer muamelede bir anlayış birliğine varmaları durumunda BM Genel Sekreteri Guterres'in bunu açıklayacak konuşması hazır.

Bu gece bir ilerleme sağlanamaması halinde BM'nin görüşmelerin Kıbrıs'ta devam edeceğini açıklaması bekleniyor.

Ancak sözleşmesi Eylül'de dolacak olan BMGS özel danışmanı Eide'nin yerine yeni bir özel danışman atanmayacak. Son olarak, şu an itibarıyla yemek devam ediyor.