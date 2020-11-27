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Esra Erol Kayıp Kızı 10 Dakikada Buldu!

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Canlı yayında anne ve babayı mutluluğa boğan o haber geldi. Esra Erol, 1 yıldır kayıp olan 24 yaşındaki Ayşegül Toyran’ı 10 DK'da buldu.
Esra Erol Kayıp Kızı 10 Dakikada Buldu!

ATV’de yayınlanan “Esra Erol’da” programı kayıpları bulmaya devam ediyor. Anne Firdevs Taşkın ve baba Erol Taşkın, esrarengiz bir şekilde 1 yıl önce ortadan kaybolan 24 yaşındaki kızları Ayşegül Toyran’ı bulmak için Esra Erol’da programına katılmıştı.

Kırıkkale’de yaşayan çaresiz anne ve baba “ Kızımdan 1 yıldır haber alamıyorum. Hayatından endişe ediyorum, kötü insanların elinde olabilir. Ne yaşarsa yaşasın o benim evladım” diyerek gözyaşlarına hâkim olamadı.

Canlı yayında ise anne ve babayı mutluluğa boğan o haber geldi. Esra Erol, 1 yıldır kayıp olan 24 yaşındaki Ayşegül Toyran’ı buldu.

Canlı yayına katılan Ayşegül “ Ailemle konuşmak istemiyorum. Her şeyi anlatmak için stüdyoya geleceğim” dedi. Ayşegül Toyran’ın anlatacakları ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

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