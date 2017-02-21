Esra Eroldan RTÜK'ün cezasına sert tepki

zdivaç programlarına RTÜK'ün 1 ayda kestiği cezaların 11,2 milyona ulaşması sonrası, ATV ekranlarında izdivaç programı sunan Esra Erol, Instagram hesabından manidar bir paylaşım yaptı.

Esra Erol, RTÜK'ün izdivaç programlarına kestiği 11,2 milyon ceza karşısında yaşadığı şaşkınlığı Instagram paylaşımıyla ortaya koydu.

11,2 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), şikayet rekoru kıran evlilik programlarına son bir yılda toplam 11,2 milyon lirayı aşan ceza kesti. Cezalar, genel ahlaka, manevi değerlere ve ailenin korunması ilkesine aykırılık ve argo sözcüklerin kullanımı, evliliğin maddiyata indirgenmesi, adayların dış görünüşleriyle yargılanması gibi şikayetler nedeniyle verildi.

RAKAM KARŞISINDA ŞAŞKINLIĞINI ORTAYA KOYDU

Ceza miktarının medyada yayınlanmaya başlamasının ardından Esra Erol'dan manidar bir Instagram paylaşımı geldi. Siyah beyaz modda çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Erol, paylaşımına "Şaşkın" notunu ekledi. Erol'un bu paylaşımla RTÜK cezaları karşısında şaşkınlığını dile getirmek için yaptığı tahmin ediliyor.