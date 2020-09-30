Esra Erol'un tepki çeken programı için ATV'ye idari para cezası!

CHP kontenjanından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) seçilen Okan Konuralp, RTÜK'ün tartışma yaratan Esra Erol'un programına ilişkin aldığı kararı sosyal medya hesabından paylaştı. Konuralp, RTÜK'ün söz konusu program nedeniyle ATV'ye idari para cezası verdiğini duyurdu.

Esra Erol'un sunduğu "Esra Erol’da" programında ekrana getirilen bir aile ilişkisi tartışmalara neden olmuştu. RTÜK tarafından konuya ilişkin daha önce yapılan açıklamada, "RTÜK, görevinin başındadır. Bahse konu programla ilgili gerekli inceleme de Başkanlığımızın talimatıyla uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır" denilmişti.

Cezayı yeterli görmediğini belirten Konuralp kişisel sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulunu:

"1/2) RTÜK toplantısının gündeminde, ATV’nin kamuoyunda tartışma yaratan programı da vardı. Üst Kurul oy çokluğuyla, kanala idari para cezası verilmesini yeterli gördü. 6 aylık bir bebeğin özne olduğu programa verilen cezayı yeterli görmememiz...

2/2)..daha ağır bir yaptırımı hak ettiğini düşünmemiz ve bu tür yayınların tüm kanalları kapsayacak şekilde sona erdirilmesi konusunda kurumsal bir adım atılması gerektiğine duyduğumuz inanç nedeniyle Sn. İlhan Taşcı ile birlikte karşı oy kullandık. Kamuoyunun vicdanına/bilgisine"

İlhan Taşcı: Aynı yayın farklı bir kanalda olsaydı kapatılırdı!

CHP Kontenjanından RTÜK üyesi İlhan Taşcı da konuya ilişki yaptığı açıklamada, RTÜK'ün yalnızca yüzde 2 idari para cezası verdiğine dikkati çekerek, "Aynı yayın farklı bir kanalda olsaydı kapatılırdı. Reyting ve para uğruna topluma kıyılıyor, yazık!" görüşünü ifade etti.

"Bu ceza göstermeliktir ve amacı toplumdaki infiali yatıştırmaktır"

Taşcı şu görüşleri dile getirdi:

"ATV’de Esra Erol’un programında bir kadının, çocuğunun kocasından değil komşusundan olduğunu öğrenince sevinç gösterisi yaptığı yayına RTÜK yalnızca % 2 idari para cezası verdi. Aynı yayın farklı bir kanalda olsaydı kapatılırdı. Reyting ve para uğruna topluma kıyılıyor, yazık!

İktidarın sesi, Sarayın gözdesi olmak RTÜK tarafından korunup, kollanmak için yeterlidir. Oy çokluğuyla alınan karar, bilinen bu gerçeğin tescilidir. Bu ceza göstermeliktir ve amacı toplumdaki infiali yatıştırmaktır. Hepsi o kadar!"