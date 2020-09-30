  • BIST 1.146
  • Altın 471,873
  • Dolar 7,7092
  • Euro 9,0540
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1170 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 21kişi taburcu edildi

Esra Erol'un tepki çeken programı için ATV'ye idari para cezası!

»
CHP kontenjanından RTÜK'e seçilen Okan Konuralp, RTÜK'ün tartışma yaratan Esra Erol'un programına ilişkin aldığı kararı sosyal medya hesabından paylaştı. Konuralp, RTÜK'ün söz konusu program nedeniyle ATV'ye idari para cezası verdiğini duyurdu.
Esra Erol'un tepki çeken programı için ATV'ye idari para cezası!

CHP kontenjanından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) seçilen Okan Konuralp, RTÜK'ün tartışma yaratan Esra Erol'un programına ilişkin aldığı kararı sosyal medya hesabından paylaştı. Konuralp, RTÜK'ün söz konusu program nedeniyle ATV'ye idari para cezası verdiğini duyurdu.

Esra Erol'un sunduğu "Esra Erol’da" programında ekrana getirilen bir aile ilişkisi tartışmalara neden olmuştu. RTÜK tarafından konuya ilişkin daha önce yapılan açıklamada, "RTÜK, görevinin başındadır. Bahse konu programla ilgili gerekli inceleme de Başkanlığımızın talimatıyla uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır" denilmişti.

Cezayı yeterli görmediğini belirten Konuralp kişisel sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulunu:

"1/2) RTÜK toplantısının gündeminde, ATV’nin kamuoyunda tartışma yaratan programı da vardı. Üst Kurul oy çokluğuyla, kanala idari para cezası verilmesini yeterli gördü. 6 aylık bir bebeğin özne olduğu programa verilen cezayı yeterli görmememiz...

2/2)..daha ağır bir yaptırımı hak ettiğini düşünmemiz ve bu tür yayınların tüm kanalları kapsayacak şekilde sona erdirilmesi konusunda kurumsal bir adım atılması gerektiğine duyduğumuz inanç nedeniyle Sn. İlhan Taşcı ile birlikte karşı oy kullandık. Kamuoyunun vicdanına/bilgisine"

İlhan Taşcı: Aynı yayın farklı bir kanalda olsaydı kapatılırdı!

CHP Kontenjanından RTÜK üyesi İlhan Taşcı da konuya ilişki yaptığı açıklamada, RTÜK'ün yalnızca yüzde 2 idari para cezası verdiğine dikkati çekerek, "Aynı yayın farklı bir kanalda olsaydı kapatılırdı. Reyting ve para uğruna topluma kıyılıyor, yazık!" görüşünü ifade etti.

"Bu ceza göstermeliktir ve amacı toplumdaki infiali yatıştırmaktır"

Taşcı şu görüşleri dile getirdi:

"ATV’de Esra Erol’un programında bir kadının, çocuğunun kocasından değil komşusundan olduğunu öğrenince sevinç gösterisi yaptığı yayına RTÜK yalnızca % 2 idari para cezası verdi. Aynı yayın farklı bir kanalda olsaydı kapatılırdı. Reyting ve para uğruna topluma kıyılıyor, yazık!

İktidarın sesi, Sarayın gözdesi olmak RTÜK tarafından korunup, kollanmak için yeterlidir. Oy çokluğuyla alınan karar, bilinen bu gerçeğin tescilidir. Bu ceza göstermeliktir ve amacı toplumdaki infiali yatıştırmaktır. Hepsi o kadar!"

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkiye, Ermenistan uçağını vurmadı29 Eylül 2020 Salı 17:37
  • TBMM Başkanı Şentop'tan idam cezası açıklaması29 Eylül 2020 Salı 16:43
  • TC Hazine Ve Maliye Bakanı Albayrak Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı29 Eylül 2020 Salı 16:12
  • Yeni Ekonomi Programı'nı açıklayan Albayrak: Üç tema belirlendi, yeni dengelenme, yeni normal, yeni ekonomi29 Eylül 2020 Salı 11:29
  • Türkiye’nin Dört Bir Yanından Gençler Azerbaycan’a Selam Gönderdi29 Eylül 2020 Salı 10:54
  • Erdoğan: Akdeniz'i barış havzasına çevirelim28 Eylül 2020 Pazartesi 21:55
  • Uyuşturucular lavaş dürüm arasından çıktı28 Eylül 2020 Pazartesi 21:02
  • Türkiye'de Koronavirüs | 65 kişi daha hayatını kaybetti, 1412 yeni tanı kondu28 Eylül 2020 Pazartesi 20:12
  • Hikayesi yürek burkuyor... 6,5 yıldır gözlerini kırpmıyor28 Eylül 2020 Pazartesi 19:05
  • TBMM'den ortak Azerbaycan bildirisi28 Eylül 2020 Pazartesi 17:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti