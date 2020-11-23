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Esra Korcan‘ın ölümüne neden olan kazadaki sürücüye 4 yıl hapis

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Lefkoşa – Gazimağusa anayolu üzerinde Turunçlu kavşağı yakınında meydana gelen v 41 yaşındaki Esra Korcan‘ın ölümü ile neticelene trafik kazasında sürücü Hüseyin Erçika‘yı suçlu bulan Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ibret verici bir cezası verdi.
Esra Korcan‘ın ölümüne neden olan kazadaki sürücüye 4 yıl hapis

24 Aralık 2019 tarihinde Lefkoşa – Gazimağusa anayolu üzerinde Turunçlu kavşağı yakınında meydana gelen ve 41 yaşındaki Esra Korcan‘ın ölümü ile neticelene trafik kazasında sürücü Hüseyin Erçika‘yı suçlu bulan Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ibret verici bir ceza takdir ederek sanığa 4 yıl hapislik cezası verdi. Bugün 23.11.20 tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde oturumlarına devam eden, başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol, kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve yargıç Hazan Aksun‘dan oluşan ağır ceza heyeti 24.12.2019 tarihinde Turunçlu kavşağı yakınında meydana gelen ve Esra Korcan’ın ölümü ile sonuçlanan trafik kaza ile ilgi kararını açıklayarak sanık Hüseyin Erçika‘yı 4 yıl hapislikle cezalandırdı.

Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı kıdemli yargıç Ayşen Toroslu tarafından okundu. Kararda, 24.12.2019 tarihind KB 685 plaka numaralı aracı ile Turunçlu kavşağı yakınında dikkatsizlik ve ihmalkârlığı sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek uçarcasına karşı şeride geçen sanığın o esnada karşı şeritte JS 170 plakalı aracı ile seyretmekte olan 41 yaşındaki Esra Korcan‘ın kullandığı araçla çarpışması sonucu bir kaza meydana geldiğini belirten kıdemli yargıç Toroslu, sanığın suçlu bulunup mahkum edildiğini belirtti.

Sanık aleyhine getirilen

1- tedbirsizlik ve ihmalkarlık sonucu bir kişinin ölümüne sebep olma,

2-dikkatsiz sürüş

3- tehlikeli sürüş ve

4- sürat suçlarından suçlu bularak mahkûm ettiklerine değinen Toroslu, ülkede bu gibi suçlara verilen cezaların artırılmasına rağmen kazalarda her geçen gün büyük artış meydana gelmekte olduğu vurgu yaptı. Kazaların önlenmesinde yol güvenliğinin sağlanmasının büyük bir etken olduğuna değinilen kararda bu gibi suçları işleyen kişilere verilecek cezaların bir sonraki şahıslara karşı ibret verici hapislik cezası taşıması ve örne teşkil etmesi gerekmektedir denildi. Sanığı aleyhine getirilen tüm davalardan suçlu bulup oy birliğiyle mahkûm ettiklerini belirten kıdemli yargıç Toroslu, verilecek ceza konusunda da açıklama yaparak en adil cezayı belirlemek için tüm hususlar titizlikle incelenip değerlendirilmiştir ifadesini kullandı.

Sanık aleyhine ve lehine tüm unsurlar değerlendirildikten sonra sanığa verilecek cezanın hapislik dışında birceza olamayacağına değinen kıdemli yargıç Ayşen Toroslu, oy birliğiyle alınan kararda sanığa aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup 4 yıl hapse mahkûm ettiklerini söyledi.

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