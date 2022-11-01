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Esrarengiz bir kaynak, Dünya'yı radyasyon yağmuruna tutuyor

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Ne olduğu bir türlü anlaşılmayan bir gök cismi, Dünya'yı yaklaşık her 1000 bin yılda bir radyasyon yağmuruna tutuyor.
Esrarengiz bir kaynak, Dünya'yı radyasyon yağmuruna tutuyor

Bilim insanları eskiden, Dünya'nın yüzeyine ulaşan radyasyon seviyesindeki tarihsel artışların Güneş rüzgarlarından kaynaklandığını düşünüyordu.

Ancak Proceedings of the Royal Society A adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan yeni bir çalışmaya göre, bu radyasyon akışı çok daha güçlü ve gizemli bir kaynaktan geliyor olabilir.

"Bizim için bir tehdit olabilir"

Avustralya'daki Queensland Üniversitesi'nden astrofizikçi Benjamin Pope, "Anlamadığımız bir tür aşırı astrofiziksel olgu var ve bu aslında bizim için bir tehdit olabilir" diye konuştu.

Çalışmanın arkasındaki bilim insanları, ağaç halkalarındaki "karbon 14" diye bilinen radyoaktif izotopları inceledi. Bu elementler, gezegene tarih boyunca ulaşan radyasyon seviyelerindeki artışı gözler önüne seriyor.

"Miyake olayları"

Radyasyon seviyelerinde dönem dönem meydana gelen uzun erimli artışları ilk kez Japon fizikçi Fusa Miyake keşfetmişti. O yüzden bu artışlar "Miyake olayları" diye biliniyor.

Pope'a göre, son 10 bin yılda 6 Miyake olayı oldu. Bunlardan sonuncusu MS 993'te gerçekleşti.

Şimdiye kadar, bu artışların Güneş'teki aktivitenin arttığı "solar maksimum evrelerinde" meydana geldiğine inanılıyordu. Ancak ağaç halkaları, artışların maksimum evrenin dışında da meydana geldiğini ortaya koydu.

Bunun yanı sıra bazı ani artışların çok uzun sürmesi de soru işaretleri yarattı.

ABC News'e konuşan Pope, "Bu olaylardan en az ikisi ve belki de üçü, bir yıldan uzun sürmüş" dedi ve ekledi:

"Şaşırtıcı bir durum. Zira bu bir Güneş patlamasıysa artış bu kadar uzun süremez"

Güneş rüzgarlarından 100 kat güçlü

Güneş patlamalarının uzaya savurduğu radyoaktif parçacıklara Güneş rüzgarı adı veriliyor. Bu rüzgarlar bazen Dünya'ya ulaşıyor ve telekomünikasyonda aksamalara neden oluyor.

Gezegene ulaşan son son güçlü Güneş rüzgarı olayı 1859'da meydana gelmişti. Carrington Olayı diye bilinen hadise, iletişim altyapısına ciddi zarar vermişti.

Öte yandan, bilim insanları Miyake olaylarına yol açan kozmik olayın Carrington'dan 100 kat daha güçlü olduğunu ifade ediyor.

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