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“Esrarengiz Silahlı Azeri”

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“Esrarengiz Silahlı Azeri”
“Esrarengiz Silahlı Azeri”

Tanınmış İsrailli kişilerle alakalı planlı cinayetlerle ilgili olarak, Rum polisi tarafından tutuklanan Azeri şahsın, dün Ay. Napa’da polise bazı yeler gösterdiği, öte yandan İsrail’de ise, bahse konu planlamaların arkasında İran’ın olduğu konusundaki seslerin çoğaldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “Esrarengiz Silahlı Azeri- İsrailliler Terör Saldırında Israr Ediyor- İşgal Bölgelerinde Kaldı, Takibe Geliyordu” başlıklarıyla manşetten yer verdiği haberinde, İsrail medyasının terör saldırısından söz ettiğini ve İsrail Başbakanlık Ofisinin de geçtiğimiz günkü açıklamasıyla bunu teyit ettiğini yazdı.

İsrail Başbakanlık Ofisinin, geçtiğimiz günkü açıklamasında, Azeri şahsın, Teddy Sagi isimli kişi aleyhindeki terör planıyla değil, İsrailli iş adamları karşısındaki terör saldırı gerçekleştirilmesi hedefiyle İran tarafından gönderildiğini savunduğunu ileten gazete, Rus pasaportuna sahip 38 yaşındaki Azeri’nin Rum polisiyle iş birliğinde bulunmadığı gibi sorulara da cevap vermediğini ve Rum polisine yönelik tek yanıtının, kendilerine Ay. Napa’da iki arabayı kiraladığı yerleri göstermek olduğunu kaydetti.

Arabanın birinin Azeri şahsında tasarrufunda tespit edildiğini ve içerisinde susturuculu ve dolu bir tabanca bulunduğunu yazan gazete, Rum makamlarının, hedefin Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren İsrailli iş adamı Teddy Sagi değil de, Sagi’nin şirketindeki başka kişiler olduğundan emin olduğunu aktardı.

Rum polisinin, Azeri şahsın planının, hedefini vurmak ve daha sonra elektrikli scooter’la KKTC’ye kaçmak olduğunu düşündüğünü iddia eden gazete, yapılan araştırmalarda, Azeri şahsın Güney Kıbrıs’ta kaldığı yerin tespit edilemediğini, bu yüzden de KKTC’de kaldığının varsayıldığını belirtti.

Azeri şahsın telekomünikasyon verilerinden, Güney Kıbrıs’ta kaldığı süre içerisinde kimlerle bağlantılı kurduğunun araştırılacağını kaydeden gazete, Rum makamlarının, Azeri şahsın, KKTC’de kalan işbirlikçileri olduğundan emin olduğunu iletti.

38 yaşındaki Azerinin, kendisini temsil etmesi için Lefkoşa Rum kesimindeki tanınmış bir avukatlık bürosunu görevlendirdiğini belirten gazete, haberde adı belirtilmeyen Azeri’nin, tutukluluk süresinin uzatılması için bugün mahkeme karşısına çıkacağını ekledi.

Politis gazetesi ise “Azeri İran’ın Adamıydı- Lefkoşa’da Nükleer Oyunlar” başlıklı haberinde, İran’ın 38 yaşındaki Azeri şahıs aracılığıyla, geçtiğimiz yıl Kasım ayında İran’ın nükleer programının “babası” olan kişinin (Mohsen Fakhrizadeh Mahabadi) öldürülmesi konusunda, İsrail’e misilleme yapmak istediğini öne sürdü.

Bunu İsrail devlet televizyonu “Kan 11’in” yayımladığını yazan gazete, geniş yer verdiği haberinde, Gili Cohen isimli gazetecinin, İran’ın planının İsraillileri “Lefkoşa’da” yakalamak ve öldürmek olduğunu söylediğini de aktardı.

Azeri şahsın 27 Eylül’de Lefkoşa Rum kesiminde yakalandığını ve suç işlemeye hazır olduğunu anımsatan gazete, İran’ın Lefkoşa Rum kesimindeki Büyükelçiliğinin ise Reuters haber ajansına, İsrail’i kastederek “Bu rejim her daim İran İslam Cumhuriyeti aleyhinde bu şekilde mesnetsiz iddialarda bulunuyor” şeklinde bir açıklamada bulunduğunu ekledi.

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