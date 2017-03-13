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Esra’ya para ve lüks çantayı vermeyince, ‘bana tecavüz etti’ dedi

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Esra’ya para ve lüks çantayı vermeyince, ‘bana tecavüz etti’ dedi
Ciciş kardeşler olarak ünlünen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler Esra Ersoy’a tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Murat Karabova, dikkat çekici bir iddiada bulundu.

‘Cicişler’ olarak bilinen kardeşlerden Esra Ersoy, geçtiğimiz günlerde Yeşim Salkım’ın sevgilisi olduğunu öne sürdüğü işadamı Murat Karabova’nın kendisine tecavüz ettiğini iddia etti. Esra Ersoy, kardeşi Ceyda Ersoy ile Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği’ne giderek işadamı Murat Karabova’dan şikâyetçi oldu. Esra Ersoy’un şikayeti üzerine İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Karabova’nın geçtiğimiz günlerde ifadesine başvuruldu. Karabova, Esra Ersoy’la olay günü tanıştıklarını, hiçbir hukukları olmadığını anlattı. Buluştuğu arkadaşı Demet Karadeniz’in yanında Esra ve Ceyda kardeşlerin de geldiğini anlatan Karabova, gece sonunda Esra Ersoy’ın ısrarı sonucunde ilişkiye girdiklerini belirtti.

SENİ REZİL EDERİM’

Sabah’ın haberine göre Karabova, “Otel çıkışında kendisini taksiye bindirdim. Bir müddet sonra Snapchat isimli programdan beni arayarak 20 bin euro ve ünlü bir markanın çantasını istedi. Bu teklifini reddedince bana ‘Bana tecavüz ettiğini söylerim. Seni rezil ederim. Yarın bütün televizyon ve gazetelerde manşet olursun. Milletin yüzüne bakacak halini bırakmam’ diyerek beni tehdit etti. Ben bu sözleri sonrası kendisini engelledim. Ardından karakola giderek benden şikâyetçi olmuş” dedi. Karabova, “Kendisine tecavüz ettiğimi ileri süren Esra Ersoy, otel odasında bağırsa kendisine bir şekilde yardım edecek insanlar var. Kapının kilitli olduğu iddiası ise yalan. Otelin güvenlik kameraları incelendiğinde odaya verdiğimiz siparişi garsondan Esra’nın aldığını göreceksiniz. Kendi rızasıyla birlikte olduğum Esra Ersoy, maddi menfaat sağlamak için bana iftira atıyor” dedi.

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