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‘Eşsiz Çığlık’ Mektup Yarışması

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Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, ‘Toplumda yaşlıların ve ruh sağlığı yaşayan hastaların sorunlarına dikkate çekmek, toplumda farkındalık yaratmak ve duyarlılığı artırmak’ amacıyla yarışma düzenledi.
‘Eşsiz Çığlık’ Mektup Yarışması

’Eşsiz Çığlık Mektup Yarışması’na katılacak olanlar, ‘Ruh Sağlığı’ ve ‘Yaşlı Hakları’ olarak belirlenen iki temadan birini seçebilecek.

Ruh   sağlığı   sorunu   yaşıyanlar veya   ruh sağlığı sorunu olan akrabalarına bakanlar, hayat hikayelerini ve toplumda karşılaştıkları zorlukları, görünmez engelleri bir mektup ile aktararak ‘Ruh   Sağlığı’ temasında yarışmaya katılabilecek.  

Yakınları veya çevresi tarafından maddi veya manevi istismar edilen, bir yaşlı olanlar veya yaşlısına en zor şartlarda bakan bir yaşlı yakın olanlar ise yaşadıkları sorunları bir mektup şeklinde yazıp ‘Yaşlı Hakları’ temasında yarışmaya katılabilecek.

İsmini açıklamak istemeyen yarışmacılar, rumuz ile katılabilecek ve kazanması halinde ödülünü bir aracı ile alabilecek.

Yaşlı Hakları ve  Ruh Sağlığı Derneği tarafında, Albank ve Asbank’ın sponsorluğunda düzenlenen yarışmada birincilik ödülü olarak 2000 TL, ikincilik ödülü olarak 1500 TL, üçüncülük ödülü olarak 1000 TL verilecek.  

Yarışma için 30 Kasım-30 Aralık 2019 tarihleri arasında başburu kabul edilecek.

Yarışmacılar, mektuplarını Yaşlı Hakları ve RuhSağlığı Derneği’nin elektronik posta adresi ‘info@yaslihaklariveruhsagligi.org’a gönderebilecek veya mektuplarının elden alınması için aşağıdaki bölgesel iletişim numaralarını arayarak adreslerini verebilecek.

Bölgesel iletişim telefon numaraları:         Lefkosa: (0533) 8649955;   Mağusa: (0542) 8533188;    İskele/Karpaz: (0548) 8555555          Lefke/Güzelyurt: (0533) 8316550    Girne/Lapta: (0533) 8316550

Yarışmaya ilişkin daha fazla bilgi almak isteyenler, derneğin ‘http://yaslihaklariveruhsagligi.org/tr/’  adresli internet sitesini ziyaret edebilecek veya yukarıdaki email ve telefon numaralarından dernek yetkililerine ulaşabilecek.

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