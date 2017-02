‘Keeping Up With The Kardashians’ reality şov programının en küçük üyesi Kylie Jenner, iri göğüsleriyle dikkat çekiyor.

Costa Rica’da tatil yapan 19 yaşındaki Jenner, önceki akşam derin göğüs dekolteli elbisesi ile gece gezmesine çıktı. Çektirdiği pozlarını sosyal medya hesaplarından yayınlayan Jenner, ne kadar “Estetik harikası” olmadığını söylese de fotoğrafına yüzlerce estetik güzeli olduğuyla ilgili yorumlar almaktan kurtulamadı.