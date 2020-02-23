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‘Estetikli’ ifadesinin ‘kadınların üzerine yapışmasını önlemek’ için ‘Estetikli adamlar’ı anlatmaya Cem Yılmaz’dan başladı

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‘Estetikli adamlar’ı anlatmaya Cem Yılmaz’dan başladı
‘Estetikli’ ifadesinin ‘kadınların üzerine yapışmasını önlemek’ için ‘Estetikli adamlar’ı anlatmaya Cem Yılmaz’dan başladı

‘Estetikli’ ifadesinin ‘kadınların üzerine yapışmasını önlemek’ ve erkeklerin de iyi görünmek için müdahalelere başvurduğunu anlatmak isteyen Dr. Şua Soysal, Twitter’da ‘estetikli adamlar’ adlı bir seri başlattı. Soysal ilk olarak komedyen Cem Yılmaz’ı örnek gösterdi.

Erkeklerin sanılandan daha fazla estetik müdahaleye başvurduğunu söyleyen Soysal, Cem Yılmaz’ın eski ve yeni fotoğrafını karşılaştırarak aradaki farkları anlattı.cem_yilmaz_estetik_11.jpg

Soysal’ın üstteki fotoğraf için tespitleri şöyle oldu: “Burun ve kulaklara yapılmış çok başarılı cerrahi müdahaleler. Ayrıca kaşlara da dikkatinizi çekerim, microblading ve botox etkilerini ayırt edebildiniz mi?”

‘Microblading’ kaşlar için kalıcı makyaj uygulamasına denirken, pek çok farklı tıbbi alanda kullanılan botoks ise estetik alanında yüzde beliren kırışıklıkları ve ince çizgileri yok etmek için uygulanıyor.

cem_yilmaz_estetik_22.jpgİkinci karşılaştırma fotoğrafı için “Gülüşe gelin yahu, komple protez yaptırmış abi, yakışır” diyen Soysal şöyle devam etti: “Ayrıca dar şakakların geriye doğru genişlemiş olduğuna dikkatinizi çekerim. Nefis şakak dolguları yapılmış. Sadece şakak değil, alın bölgesine de kaygı çizgileri için botox ve dolgu da yapılmış.”

cem_yilmaz_estetik_33.jpgSon fotoğraf içinse ‘gıdıya dikkat edilmesi’ gerektiğini dile getiren estetik uzmanı, “Gıdıya liposuction, hatta belki germe yapılıp, tüm çene hattı dolgu ile yeniden şekillendirilmiş” dedi.

Yağ alma operasyonlarına estetik cerrahide ‘liposuction’ deniyor.

‘Estetikli adamlar’ ismini verdiği zincire başkalarını da ekleyeceğini söyleyen Soysal, burada çok başarılı örnekleri paylaşacağını söyledi.vsa3.jpg

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