 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 100.440
  • Altın 140,536
  • Dolar 3,5129
  • Euro 4,0092
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKazada ağır yaralanan Tarrant hayatını kaybetti

Estonya AB dönem başkanlığını devraldı

» »
Estonya AB dönem başkanlığını devraldı
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı 1 Temmuz'da Malta'dan Estonya'ya geçti.

Estonya, bu görevi 1 Temmuz-31 Aralık arasında yürütecek.

AB Konseyi dönem başkanlığı 6 aylık sürelerle üye ülkeler arasında dönüşümlü olarak üstleniyor.

Dönem Başkanlığını üstlenen ülke, Konsey'de toplantıları yönetiyor.

İngiltere'nin AB'den ayrılma kararının ardından (Brexit) Estonya, dönem başkanlığının önceliğinin, AB'nin 27 üyesinin birliğini korumak olduğu açıklandı.

Estonya'nın dönem başkanlığı için hazırladığı programda konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"AB hem küresel hem de bölgesel düzeyde daha önce hiç karşılaşmadığı sınamalarla mücadele ediyor. AB Konseyi Başkanlığını devralacak Estonya, AB'nin bu sorunlarla birlik ve kararlılıkla başa çıkabileceğine inanıyor. İngiltere'nin AB'den ayrılışını müzakere ederken, aynı zamanda 27 üyeli AB'ye hep birlikte hızlı geçiş sağlamalıyız."

ESTONYA "DİJİTAL AVRUPA" İÇİN UĞRAŞACAK

Avrupa'da dijital anlamda öncü konumda olan Estonya'nın, AB Dönem Başkanlığında odaklanacağı temel konunun teknolojik gelişim olacağı kaydedildi.

Estonya hükümeti, dönem başkanlığı için bir program yayımlayarak, verilerin serbest ve güvenli dolaşımına büyük önem verdiğini açıkladı.

Programda, "Avrupa, teknolojik gelişmelere ayak uydurmalı ve bunların potansiyelinden faydalanmalı. Bu vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırır, işletmelere ve üye ülkelere büyük katkı sağlar. Estonya'nın amacı AB Komisyonu'nun 'Dijital Serbest Pazar' girişimini ileriye götürmek." ifadelerine yer verildi.

NATO'nun Siber Mükemmeliyet Merkezine ev sahipliği yapan Estonya'nın siber saldırılar konusunda da çalışmalar yürüteceği bildirildi.

AB Konseyi Dönem Başkanlığını Estonya'da sonra sırasıyla Bulgaristan, Avusturya ve Romanya üstlenecek.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • SPD lideri Schulz’dan Erdoğan’a çok sert sözlerle veto29 Haziran 2017 Perşembe 11:42
  • Erdoğan’ın görünmesi “uygun olmaz”29 Haziran 2017 Perşembe 11:39
  • Avustralya'da kardinal çocuklara cinsel tacizle suçlandı29 Haziran 2017 Perşembe 11:34
  • Avusturya’da yeni yabancı yasası29 Haziran 2017 Perşembe 10:00
  • BM Genel Sekreteri Guterres'ten Suriye açıklaması29 Haziran 2017 Perşembe 09:57
  • İtalya’dan AB’ye düzensiz göç talebi29 Haziran 2017 Perşembe 09:53
  • Londra'da 24 katlı binadaki yangın29 Haziran 2017 Perşembe 09:51
  • Hollanda'da hükümeti kurma görevine yeni isim29 Haziran 2017 Perşembe 09:42
  • Rusya'ya AB yaptırımları 6 ay uzatıldı29 Haziran 2017 Perşembe 09:36
  • AB'den Türkiye'deki sığınmacılara sadece 811 milyon euro29 Haziran 2017 Perşembe 09:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti