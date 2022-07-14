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Estonya Başbakanı Kallas istifa etti

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Estonya Başbakanı Kaja Kallas, ülkede yeni bir koalisyon hükümetinin kurulması için istifa ettiğini açıkladı.
Estonya Başbakanı Kallas istifa etti

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, istifa etti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kallas, Estonya Anayasası'na göre mevcut hükümet istifa etmeden yeni bir hükümet kurulamadığını belirterek, yeni bir koalisyon hükümetinin kurulması için istifa ettiğini duyurdu.

Kallas ayrıca açıklamasında, “Parlamentoya yarın olağanüstü bir toplantı düzenlenmesi çağrısında bulundum. Yeni koalisyon hükümeti için yetki isteyeceğim” dedi.

Ülkede Mart ayında genel seçim yapılması planlanıyor.

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