Estonya, Litvanya ve Letonya kendi aralarındaki seyahat kısıtlamalarını kaldırdı

Baltık Denizi'ne kıyısı olan Estonya, Litvanya ve Letonya kendi aralarındaki seyahat kısıtlamalarını kaldırdı.

Bu ülkelerin vatandaşları kendi aralarında kara, deniz ve hava yoluyla seyahat edebilecek.

Ancak başka ülke vatandaşları için karantina uygulaması devam ediyor.

3 ülkede de yeni koronavirüs vaka sayısı son günlerde 7'nin üstüne çıkmadı.

Letonya, Litvanya ve Estonya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 150'nin altında.