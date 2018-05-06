Estonya Tartu Üniversitesi Öğrencileri, YDÜ'ye Araştırma Ziyareti Gerçekleştirdi…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre,

Siyaset Bilimi yüksek lisans programları kapsamında alan araştırması için aralarında Estonya, Azerbaycan, Çin ve ABD’den gelen öğrencilerin yer aldığı çok uluslu öğrenci grubu, Kıbrıs’taki araştırma ziyaretlerinde “Kıbrıs'ta etnik-ulusal çatışma: Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Politikaları” başlıklı seminerler dizisi ile Kıbrıs meselesini mercek altına aldı.

Araştırma ziyareti seminerler dizisi çerçevesinde öğrencilere, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Hüseyin Işıksal, Yrd. Doç Dr. Dilek Latif, Dr. Zehra Azizbeyli, Siyaset Bilimi Bölüm öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Şevki Kıralp, AB Bölümü Öğretim Görevlisi Dizem Ertaç Varoğlu ve İletişim Fakültesi öğretim üyesi Dr. Hakan Karahasan sunum yaptılar. Öğrencilere, Kıbrıs sorununun tarihsel bir bakış açısı ile İngiliz yönetiminden günümüze kökenleri aktarıldı, müzakere süreçleri, sorunun yerel ve uluslararası dinamikleri detaylı analiz edildi. Ayrıca, Kıbrıs meselesinde özellikle BM’nin ve Avrupa Birliği’nin aldığı rol ve etkileri ile sorunun çözümünde gayri resmi ve toplumsal çabalar tartışıldı.

Ziyaret kapsamında, Tartu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Eiki Berg de, Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi öğretim elemanları ve öğrencilerine yönelik "Ana Develetler ve Ayrılıkçı Birimler Arasında Köprü Kurmak: Uyuşmazlıkların Yönetimine Yeni Bir Bakış" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Teorik Bilgiler Alan Çalışmalarıyla Destekleniyor…

Öğrenciler ile birlikte seminerler dizisinde yer alan Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sait Akşit, alan araştırması çerçevesinde Estonya Tartu Üniversitesi’nden Üniversiteye gelen misafirlerle gerçekleştirilen sunum, görüşme ve ziyaretlerin, öğrencilerin teorik bilgilerini alan çalışması ile desteklemesine imkân verdiğini belirtti.

Bu çerçevede, öğrencilerin Kıbrıs sorununa yerinden ve detaylı bakabilmelerine rehberlik etmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Doç. Dr. Akşit, öğrenciler ile güncel konu odaklı tartışmalar ve toplantılar düzenlemenin, ayrıca uluslararası tanınmışlığı olan misafir öğretim üyelerinin öğrencilerle bilgi paylaşımının, onlara farklı bakış açıları kazandırdığını ve bu sayede küresel konular kadar Kıbrıs sorunu gibi birçok yerel, bölgesel ve küresel aktör barındıran sorunları daha iyi yorumlayıp analiz etmelerine katkıda bulunduğunu, dolayısıyla çözüm üretme kabiliyetlerini geliştirebildiklerine işaret etti.

Ülkemizi Gezerek Ziyaretlerde Bulundular…

Estonya Tartu Üniversitesi Johan Skytte Siyasal Bilgiler Enstitüsü öğretim elemanı ve öğrenci grubu, değişim programı kapsamında geldikleri ülkemizde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Dışişleri Bakanlığı’nı ziyaret ettiler. Ayrıca, Girne Kalesi ve limanı ile Gazimağusa da geziler gerçekleştirdiler.