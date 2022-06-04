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Estonya’da siyasi deprem: Hükümet çöktü

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin dolaylı etkileri hissedilmeye devam ediyor... Baltık ülkesi Estonya'da Başbakan Kaja Kallas'ın talebiyle Cumhurbaşkanı Alar Karis, 7 bakanı görevden aldı.
Estonya’da siyasi deprem: Hükümet çöktü

Estonya’da siyasi bir deprem yaşanıyor… Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden sonra, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Birleşik Rusya Partisi’yle resmi bağı olan Merkez Partisi’ne tepkiler artarken dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Başbakan Kaja Kallas, Cumhurbaşkanı Alar Karis’e Merkez Partisi’ne mensup 7 bakanın görevden alınmasını talep etti. Kallas’ın talebine onay veren Karis, 7 bakanın görevine dün son verdi. Koalisyon ortaklarının “Ülkenin değerlerine karşı çalıştığını” iddia ettiği bir dönemde gelen bu hamle ülkede gündem oldu.

Kallas, “Avrupa’daki güvenlik sorunu Merkez Partisi’yle işbirliği yapmaya devam etme fırsatı vermiyor. Bu parti Estonya’nın çıkarlarını korumuyor ve bu parti Estonya’nın temel değerlerine karşı hareket ediyor” dedi.

Kallas, iki küçük parti ile koalisyon kurmaya çalışacak fakat hükümeti kurmada başarı sağlayamazsa Merkez Partisi’nin lideri ve eski başbakan Jüri Ratas hükümeti kurma fırsatı elde edecek.

Cumhurbaşkanı Karis de konuyla ilgili olarak, “Estonya’nın hızlıca işleyen bir koalisyon ve hükümete ihtiyacı var” dedi.

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