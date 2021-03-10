estoran ve kafeler, bugün itibarıyla dış mekân oturma alanlarında hizmet vermeye başladı

Ülkede koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerinin hafifletilmesine yönelik atılan adımlar kapsamında restoran ve kafelerin dış mekân oturma alanları bugün açıldı.

Ülkede koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerinin hafifletilmesine yönelik atılan adımlar kapsamında restoran ve kafelerin dış mekân oturma alanları bugün açıldı.

Restoran ve kafeler, bugün itibarıyla dış mekân oturma alanlarında hizmet vermeye başladı.

Bakanlar Kurulu, geçen cuma, koronavirüs salgını önlemlerinin hafifletilmesi kapsamında, sadece restoranların paket servis hizmetine ek olarak, restoranlarda ve kafelerde dış mekân oturma alanlarının belli koşullara uymak kaydıyla açılmasına karar vermişti.

Bakanlar Kurulu kararlarına göre, restoranların dış mekânlarında kurulacak masalar arasında 2 metre mesafe ve aynı masada sandalyeler arası 60 cm mesafe olması gerekiyor.

Bu koşullarla ilgili taahhütname imzalayan işletmecilerin koşulları yerine getirmediğinin tespit edilmesi halinde işletmeleri kapatılacak.