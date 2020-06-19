‘’Eşya toplama söz konusu değildir’’

UBP-HP koalisyon hükümetindeki kriz devam ederken, Başbakan Ersin Tatar’ın, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in görevden alınması öncesinde eşyalarını topluyor açıklamalarına Turizm Bakanlığı bürokratlarından açıklama geldi.

Turizm Bakanı Ünal Üstel’in eşyalarını toplamadığı ve gelişecek durumlara karşı beklemede olduğu öğrenilirken, görevden alınması halinde Üstel’in eşyalarını ancak pazartesi günü toplayacağı belirtildi

Turizm ve Çevre Bakanlığında üst düzey bir bürokrat, (İsmi detay gazetesinde mahfuz) yapmış olduğu açıklamada, bakanımızın eşyalarını topladığı yönündeki haberler doğru değildir. Başbakan Ersin Tatar’ın, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyareti var. O görüşmenin sonucunu merak ediyoruz dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla, bakanımızın görevi devam ediyor. Ne eşyası toplanması nede şuanda görevi bırakması söz konusu değildir. Görevden alınsa bile Pazartesine kadar zamanı var. Meclis Pazartesi toplanacak. Eşya toplanacaksa meclisin toplantısından sonra toplanılır. Ancak şuanda herhangi bir eşya toplama gibi bir durum sözkonusu değildir ifadesinde bulundu.