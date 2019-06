“EŞYANIN RUHU” Yekpare Geniş Bir An Adlı seramik sergisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman tarafından açıldı

Seramik Sanatçısı ve Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Vedia Okutan Gaydeler’in 50 parçadan oluşan ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Koleksiyonuna eklenecek olan “EŞYANIN RUHU” Yekpare Geniş Bir An adlı kişisel seramik sergisi, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılışına; CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve eşi, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel, Rektör, Prof. Dr. Ümit Hassan, rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü müdürleri ile misafirler katıldı.

Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan ile CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman birer konuşma yaptı.

Seramik Sanatının Üstün Örnekleri Sergileniyor…

Serginin açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, “EŞYANIN RUHU” Yekpare Geniş Bir An adlı serginin teori ve pratik ile üretilen eserlerin oluştuğu seramik sanatının üstün örnekleri ile taçlanacak bir sergi olduğunu söyledi.

Yoğun sanat faaliyetlerinin Günsel ailesinin azim ve kararlılığı ile gerçekleştiğini dünü bugüne ve özellikle bugünü yarınlara bağlama ilkesinin Günsel ailesinin temel felsefesi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Hassan, “Her tür estetik üretimleri sergileme, koruma abidesi şeklini alacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi istikbal demektir” dedi.

Vedia Okutan Gaydeler’in tarihinde yaptığı çalışmalardan ve başarılarından bahseden Prof. Dr. Hassan, sanaçının sanat tarihine önemli kayıtlar yaptığını aktardı. İnsan bedeninin varoluşu içselleştirilmesinin seramik yoluyla aktarıldığını dile getiren Prof. Dr. Hassan, “Ekoller ve tarzlar yüzyıllardır beden üzerinde duruyor. Kendini üretme olarak ilk topluluklardan beri can buluyor. Vedia Okutan Gaydeler’i anlamak için bunları bir öncül olarak kavramak gerekiyor. Ağırlığı simgesel, cisimsel, anlamsal, felsefi, sanatsal bütün kategorilerdeki birleşimi kendini eserlerde gösteriyor. Gören olmak isteniliyor eserlerinde. Esas olan izleyenin görenin hissiyatı ve duygusudur. Evrenselliği sanatın öz tanımında var. Sevgi ile seramiğe form veriyor. Deniz, mavi, portakal tadında çocukluk, ürperti ve zamandan bahseden sanatçı okkaya can veriyor. Özellikle eşyadan ilham alarak, anın durağanlığını ve kesintisizliğini de bize gösteriyor. Tekil ve çoğul kişinin ruhunu anlatma görevini Yekpare Geniş Bir An’la birleştiriyor. Eşya, an, anı yorumlama, zamanı yeniden üretme algılarını yansıtıyor” diye konuştu.

Sözlerinin sonunda Ahmet Hamdi Tanpınar şiir dizelerinden örnekler veren Rektör Prof. Dr. Ümit Hassan, sanatçının eserlerinde şiirselliği de aktardığını, madde ile ruhun gizemini sergilediğini söyledi.

CTP Genel Başkanı Erhürman: “Yarattıklarımızla, Ürettiklerimizle Bu Topraklarda Var Olmaya Devam Edeceğiz…”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, Yakın Doğu Üniversitesi sayesinde kaçıncı kez sanat keyfini tatma fırsatı bulduğunu hatırlamadığını dile getirerek etkinliklerin Üniversiteyi çift kanatlı yapan ve uçuran etkinlikler olduğunu söyledi ve takdirlerini iletti.

Vedia Okuyan Gaydeler’in farklı ülkelerde göğsümüzü kabartan sanatçılardan biri olduğunu ifade ederek, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şiirinde “Rüyasıdır ömrümüzün çünkü eşyaya siner” sözünün alıntı yaparak sanatçının sanat camiasında ömrünün rüyasının sindiği eşyalarla uğraştığını söyledi.

Erhürman şöyle devam etti: “Kıbrıs Türk halkı hem biraz zamanın içinde hem biraz zamanın dışında. Kıbrıs Türk halkı Ahmet Hamdi gibi söylerseniz ne zamanın içinde ne zamanın dışında. Yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında macerasına devam ediyor. Ama bu macera sanatla, yetkin sanatçılarla devam edeceğine göre bu yolculuk güçlü demektir ve rüyası eşyaya sinecek. Biz de o eşyalarla yarattıklarımızla, ürettiklerimizle bu topraklarda var olmaya devam edeceğiz demektir. Yürekten Yakın Doğu Üniversitesini ve Vedia Okutan’ı kutluyorum.

El Biruni Ödülü Takdim Edildi…

Konuşmaların ardından CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel tarafından Vedia Okutan Gaydeler’e Kıbrıs Modern Sanat müzesi tarafından usta sanatçılara verilmesi kararlaştırılan Alasya Ödülleri kapsamında “El Biruni” ödülü takdim edildi. Kırgız heykeltıraş Iskan Abdaliev’in sanatçı adına yapmış olduğu heykelin açılışı da gerçekleştirildi.

“Çamura Yaşantıma Yöne Veren Yaşantıları Anlatmaya Çalıştım…”

Ödül takdimi sonrası duygularını aktaran Seramik Sanatçısı Vedia Okutan Gaydeler ise, bir yanımızla eskiyi bırakıp ondan kurtulup yeniye sahip olmayı isterken bir yanımızla da eskiye sıkı sıkıya bağlanmışlığımızdan vazgeçemediğimizi ifade ederek sahip olduğumuz demode olan şeyin öznelleşmiş sanat eseri gibi biricikleşen bir hal aldığını söyledi.

“Üretildiği dönemde modern teknolojinin ürünü olan aynısından binlerce üretilmiş eski bir kullanım nesnesinin üstünden onlarca yıl geçtikten sonra sadece bir nesne olmaktan çıktığını ve üzerindeki çizikleri, kiri, çatlağı, kırığı, pasıyla, çağrıştırdığı anılarla yepyeni bir anlam kazanır” diyen Gaydeler, serginin alt temasının adı olan “Yekpare Geniş Bir An”nın Ahmet Hamdi Tanpınar’ın dizelerinden seçildiğini söyledi.

Gaydeler şunlar dile getirdi: “Ne içindeyim zamanın ne de dışında. Yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında. Akıp giden ama hiç durmayan zaman içerisinde yaşanılan ve hissedilen her şeyin aslında o anda saklı olduğunu görebiliriz. Bir anı o anı kazır, sabitler sanat eserleri her motifinde, her renginde, her satırında, ham maddesinin en küçük zerresinde. Bu benin için yapışkanlığını anlatır zamanın ama akışkanlığına da engel olmaz. Tekrar yaratılır sanat eserleri her bakışta, dinleyişte, okuyuşta düşünüşte. Zamanla ölçtüm tarttım iz bırakan, damgasını vuran yoğun anlarım çamurun şekillenmesiyle ortaya çıktı. Okka basanlar diyebileceğim yaşantıma yön veren yaşantıları anlatmaya çalıştım çamura. Çalışmalarımın bundan sonraki yolculuğunda Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde yer alarak seyirciyle buluşması beni mutlu edecektir. Benimle bu güzel günü paylaştığınız için teşekkürü bir borç bilirim.

Eserler İncelendi…

Ödül takdiminin ardından sergi kurdelesi kesilerek, sergi gezildi.“EŞYANIN RUHU” Yekpare Geniş Bir An Sergi, 15 Haziran 2019 tarihine kadar 08.00-17.00 saatleri arasında Yakın Doğu Hastanesi Sergi Salonu’nda ziyarete açık olacak.