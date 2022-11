Et fabrikasından görüntüler şoke etti… Küf ve bakteriden geçilmiyor

Pensilvanya'daki Beyond Meat Inc. fabrikasında çekilen fotoğraflar şaşkınlık yarattı. Görüntülerle beraber fabrikadan elde edilen belgeler insan sağlığına zarar verebilecek küf, Listeria ve pek çok gıda sorununu da ortaya çıkardı.

Dünyaca ünlü firmalarda yaşanan Salmonella krizinden sonra yeni bir haber de ünlü bir et üretim fabrikasından geliyor. Bitki bazlı et üreten Beyond Meat, tesisindeki insan sağlığını tehlikeye atan koşullar dikkat çekti. Tesisin koşullarından endişe duyan eski bir çalışan tarafından sağlanan belgelere göre; fabrikadan elde edilen ürünler, zararlı bir bakteri olan Listeria için geçen yılın ikinci yarısında ve 2022’nin ilk yarısında en az 11 kez pozitif çıktı. Bakterilerin tesiste ortaya çıktığı, iki eski çalışan tarafından da doğrulandı.

Ocak ve nisan aylarında eski bir çalışan tarafından fabrikanın içinden çekilen fotoğraflar; ekipmanın sağlıklı olmayan kullanımını ve duvarlarda, kullanılan kaplarda küf gibi görünen şeyleri gösterirken, raporlar da ip, metal, ahşap ve plastik gibi maddelere bitkilerden elde edilen gıdalarda bulunduğunu ortaya çıkardı.

Beyond Meat’ten bir sözcü, Pensilvanya Tarım Bakanlığı’nın mart ve eylül aylarında yaptığı teftişlerde yönetmelikle herhangi bir uyumsuzluğun bulunmadığını ve şirketin gıda güvenliği protokollerinin endüstri ve düzenleyici standartlarının üstünde ve ötesinde olduğunu söyledi. Ancak şirket, içeriden elde edilen raporlar ve görüntülerle ilgili herhangi bir yorum yapmadı.

DENETİMLERDEN GEÇMİŞ AMA FOTOĞRAFLAR VE RAPORLAR ÖYLE SÖYLEMİYOR

Gıda güvenliği avukatı Bill Marler, bazı fotoğrafları gördükten sonra, “Küfün ortaya çıkması zaman alır, bu da temizlik eksikliğinin altını çiziyor. Temizlik ve düzen ile pislik arasında, kirliliğe göre puanın arttığı ve 10’a kadar bir puanlama yapılsa buraya 8 verirdim” dedi.

Bir sözcü, “Mayıs 2022’deki en son denetimimiz de dahil olmak üzere üçüncü taraf denetimleri, tesise son üç yılın her birinde mümkün olan en yüksek notu verdi” dedi. Şirket, denetimler hakkında ayrıntı vermedi veya denetçilerin isimlerini vermedi. Bloomberg’in haberine göre ise; Haziran 2021’in başlarından Haziran 2022’nin sonlarına kadar olan dönemde 56 testten 11’inde Listeria vakası görülüyor ve en son pozitif vaka da bu yılın mayıs ayında yaşanıyor.

UZMANLAR TESİSİ PİS BULDU

Şirketleri ortak üretimde birleştirme konusunda uzmanlaşmış Whole Brain Consulting’in kurucu ortağı William Madden, Listeria’nın gıda fabrikalarında yaygın olduğunu, ancak genellikle drenaj alanlarında bulunduğunu söyledi: “Bunu yiyeceklerde bulmak ciddi bir sorun. Yemeğinizde, tespit edilebilir herhangi bir seviyede olmamalı.”

Pensilvanya Eyalet Üniversitesi Gıda Bilimi Departmanı’nda gıda güvenliği uzmanı olan Martin Bucknavage ise tesisin içinden fotoğrafları ve Listeria testlerini izleyen listeyi gördükten sonra, “Anlık görüntüler görmemize rağmen, orada yapılması gereken çok fazla temizlik olduğunu görmemize yetti” dedi.

Ancak Madden de Bucknavage da kirli konteynerlerin fotoğraflarından sonuç çıkarmanın zor olduğunu söyledi. Madden, kirli kaplardaki malzemelerin atılmak üzere olabileceğini söyledi. Bucknavage ise “Bir tesiste bu kadar kirli bir şeye sahip olmak istemezsiniz” dedi.

ZARARLI ÜRÜNLER TÜKETİCİYE DE ULAŞMIŞ

Pensilvanya Tarım Bakanlığı sözcüsü ise 21 Eylül’de yapılan ziyaretin tam bir tesis incelemesi olmadığını söyledi. Tesis tarafından ödenmemiş zorunlu bir ücret (35 dolar) için gidildiğini belirtti.

Ağustos 2020’den Haziran 2021’e kadar yapılan denetimlerde ise son kullanma tarihlerinin geçmesi ve içlerinde bulunan plastik gibi kalite sorunları nedeniyle imha edilmesi planlanan düzinelerce ürün örneğini gösteriyor. Dahili raporlar ayrıca bazı kontamine ürünlerin tüketicilere ulaştığını da ortaya çıkarıyor.

Ekim 2021’e ait bir belge, tüketicilerin iki ayrı A&W restoranındaki burgerlerde bulduğu odunla ilgili bir soruşturmayı gösteriyor. Nisan 2021’deki bir raporda, bir torba Dunkin’ sosis köftesinde metal bir halka, bu yılın başlarında, Kanada’daki Costco lokasyonlarında satılan Beyond Burgers’te ise ahşap bulunuyor.

Bir sözcü Bloomberg’e verdiği demeçte, Dunkin’in Beyond Meat ile ilişkisini 2021’de sonlandırdığını belirtti.

Bu arada Beyond Meat’in tesisi genişletme çabaları da dikkat çekti. Uzmanlar şirketin genişlemeden önce tesis içindeki hijyene özen gösterilmesi ve tüketicilerin sağlığının daha öncelikli hale getirilmesi gerektiğini belirtti.