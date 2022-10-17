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Et fiyatları zamlandı, vatandaş et yiyemez oldu!

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Et fiyatları zamlandı, vatandaş et yiyemez oldu! Dana etinin fiyatına 20 TL zam geldi. Etin kilosu 200 ile 250 TL arasına çıkarken kıymanın kilosu 180 TL’ye yükseldi
Et fiyatları zamlandı, vatandaş et yiyemez oldu!

Etin ateş pahası olduğu ülkemizde et fiyatları yine zamlandı. Dana etinin fiyatına 20 TL zam geldi. Etin kilosu 200 ile 250 TL arasına çıkarken kıymanın kilosu 180 TL’ye yükseldi

Ülkedeki pahalılık ve vatandaşın alım gücünün günden düne düşmesiyle birlikte vatandaşlar en temel gıda maddelerinden olan kırmızı eti tüketemez hale geldi. Kilo ile et alma devri biterken vatandaşlar 50 veya 100 TL’lik et veya kıyma almaya başladı.

Ailelerin hızla artan fakirleşmesiyle birlikte çocuklar erken yaşta yoksulluk döngüsüne girdi. Ülkede birçok dar gelirli aile çocuklarına evde sağlıklı beslenme imkanı sağlayamazken yetersiz beslenme nedeniyle çocukların gelişimi zarar görüyor.

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