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Et ve süt tüketilebilir mi? Bakandan açıklama

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, küçükbaş hayvanlarda görülen “koyun-keçi çiçek hastalığı”nın kaynağına ilişkin araştırma ve aşılama çalışmalarının sürdüğünü, ancak hayvanların etinin ve sütünün tüketilmesinde sağlık açısından herhangi bir sak
Et ve süt tüketilebilir mi? Bakandan açıklama

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Oğuz, katıldığı bir programda, küçükbaş hayvanlarda görülen “koyun-keçi çiçek hastalığı”nın kaynağına ilişkin soruları yanıtladı.

Oğuz, “Koyun-Keçi Çiçek hastalığının KKTC’ye, Güney Kıbrıs’tan kaçak gelen canlı hayvanlardan bulaştığı iddiası doğru mu..?” sorusu üzerine, bu yönde kesin bir belge ya da kanıt bulunmamasına rağmen konuyu tüm yönleriyle araştırdıklarını kaydetti.

“Bu iddia bizce doğru değildir. Çünkü tam tespit anlamında bir gerekçe belirlenmedi ama Dipkarpaz’da görüldüğünde de ithal gelmişti” diyen Oğuz, ancak bu sefer Güney’den gelip gelmediğine ilişkin olarak ellerinde herhangi bir ihbar veya kanıt, belge olmadığını ifade ederek, şöyle devam etti:

“Ama biz karantina bölgesini tamamen abluka altına aldık. Aşılama çalışmaları son sürat devam ediyor. Bir kaç gün içerisinde bitireceğiz. Hayvanlarının etinin ve sütünün tüketilmesinde sağlık açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Hastalığın kaynağı konusunda net bir şey yok. Sadece Gazimağusa Organize Hayvancılık Bölgesi’nde bir çiftlikte, daha sonra iki çiftlikte daha, üç çiftlikte görüldü. 

Gazimağusa Organize Hayvancılık Bölgesi’nde görülen bir hastalık, yeri orası. Bununla ilgili bir şüphe, hayvanların kırkılmasıyla ilgili bir ihbar var. Ama sürecin tam olarak ne olduğuna ilişkin araştırmalar yine de devam etmektedir.”

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