Et Yedikten Sonra Hangi Tatlılar Tüketilir?

KADAYIF SARMA

1000 gr taze kadayıf

250 gram tereyağı (erimiş)

200 gr ceviz içi

Üzerine dökmek için;

350 gram tereyağı

Şerbeti için;

800 gr su

700 gr şeker

10 gr limon

HAZIRLANIŞI: İlk olarak şerbetini hazırlayın. Toz şeker ve suyu tencereye alın, ara ara karıştırarak şekerin erimesini sağlayın. Şerbeti orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladığında altını kısın ve 10 dakika bu şekilde kaynatın. Ardından limon suyunu ekleyin ve 5 dakika daha kaynatarak ocağı kapatın. Şerbeti soğumaya bırakın.

Tereyağını eritip taze kadayıfın üzerine dökün ve eliniz ile karıştırın. Daha sonra kadayıftan küçük parçalar alıp düz bir şekilde açın. İçine bir yemek kaşığı kadar ceviz içinden koyup eliniz ile kadayıfı sarın ve tepsiye dizin. Sarma işlemi bitikten sonra üzerine tereyağı eritip kaşık yardımı ile kadayıfların üzerine dağıtın. 180 derecede fanlı 25 dk kadar pişirin. Kadayıfların ilk sıcaklığı çıktıktan sonra şerbeti üzerine dökün.

SULTAN TATLISI

Şerbeti için;

700 gr su

600 gr şeker

10 gr limon

Hamuru için;

200 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta

200 gr şeker

45 gr Hindistan cevizi

160 gr irmik

5 gr vanilya

10 gr kabartma tozu

20 gr kakao

540 gr un

Bulamak için;

200 gr süt

Mavi haşhaş





Üzeri için;

Fındık

HAZIRLANIŞI: İlk olarak şerbetini hazırlayın. Toz şeker ve suyu tencereye alın, ara ara karıştırarak şekerin erimesini sağlayın. Şerbeti orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladığında altını kısın ve 10 dakika bu şekilde kaynatın. Ardından limon suyunu ekleyin ve 5 dakika daha kaynatarak ocağı kapatın. Şerbeti soğumaya bırakın.

Hamuru için; Karıştırma kabına un hariç bütün malzemeleri ekleyip karıştırıyoruz. Yavaşça unu da ilave edip güzelce yoğuruyoruz. Yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlıyoruz. Önce süte ardından da haşhaşa bulayıp tepsiye yerleştiriyoruz. Üzerine fındık koyup 170 derece fanlı fırında 20-25 dk kadar pişiriyoruz. Çıkınca ilk sıcağı çıktığında ılık şerbeti üzerine gezdirip 1-2 saat kadar dinlendiriyoruz. Şerbetini tamamen çektiğinde servis edebilirsiniz, afiyet olsun.

BÜLBÜL YUVASI

Şerbeti İçin;

500 gr toz şeker

600 gr su

10 gr limon suyu

Hamuru İçin;

250 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

90 gr sıvı yağ

1 adet yumurta

120 gr yoğurt

80 gr irmik

65 gr pudra şekeri

10 gr kabartma tozu

620 gr un

Üzeri İçin;

Yumurta akı

Yumurta sarısı

Ortası İçin;

İri çekilmiş ceviz

HAZIRLANIŞI: İlk olarak şerbetini hazırlayın. Toz şeker ve suyu tencereye alın, ara ara karıştırarak şekerin erimesini sağlayın. Şerbeti orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladığında altını kısın ve 10 dakika bu şekilde kaynatın. Ardından limon suyunu ekleyin ve 5 dakika daha kaynatarak ocağı kapatın. Şerbeti soğumaya bırakın.

Hamuru için; Bunun için uygun bir yoğurma kabına tereyağı, sıvı yağ, yumurta, yoğurt, irmik ve pudra şekerini alarak yoğurmaya başlayın. Sonrasında unun bir kısmını ve kabartma tozunu ekleyerek, hamuru yoğurmaya devam edin. Kalan unu da yavaş yavaş ekleyin ve yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Hamurun yarısını pişirme kâğıdının üzerine alarak, elinizle hafifçe bastırın. Hamurun üzerine de pişirme kâğıdı örterek, önce elinizle hafifçe bastırın, sonrasında merdane ile açın. Üzerindeki pişirme kâğıdını alarak, hamuru kurabiye aparatı ile kesin. Eğer kurabiye aparatınız yoksa çay bardağı da kullanabilirsiniz. Daire şeklindeki hamuru, pişirme kâğıdı serdiğiniz fırın tepsinize yerleştirin. Hamurun diğer yarısına da aynı işlemleri uygulayın. Elde ettiğiniz dairelerin orta kısmını da, daha küçük bir kapak yardımı ile tekrar kesin. Daha önce tepsiye yerleştirdiğiniz hamurların üzerine, yumurta akı sürün. Ortasını kapakla kestiğiniz hamurları, diğer hamurların üzerine yerleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürerek, orta kısımlarındaki boşluklara da iri çekilmiş ceviz yerleştirin. Önceden ısıttığınız 180°C fanlı fırında, 30 dakika pişirin. İlk sıcaklığı çıkınca şerbetini dökün. Afiyet olsun.

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