  • BIST 87.640
  • Altın 249,929
  • Dolar 6,0154
  • Euro 6,7319
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

ETA’nın firari lideri Fransa’da yakalandı

» »
Yıllarca Bask bölgesinin bağımsızlığı için silahlı mücadele yürüten ETA’nın firari siyasi lideri Josu Ternera yakalandı.
ETA’nın firari lideri Fransa’da yakalandı

Fransa Alpleri’nde yakalanan Ternera 17 yıldır firardaydı.

Deutsche Welle’de yer alan habere göre İspanya İçişleri Bakanlığı Ternera’nın ‘Sallanches’ta sabah erken saatlerde tutuklandığını’açıkladı.

Örgüt, 2011 yılında süren silahlı mücadeleye son vermişt, 2017’de silahlarını teslim etmiş, 2018’de de feshedilmişti. Ciddi bir sağlık sorunu olduğu düşünülen Ternera Mayıs 2018’de “son deklarasyonunu” kaydetmiş ve ETA’nın tamamen feshedildiğini duyurmuştu.

ETA olarak bilinen Euskadi Ta Askatasuna (Anayurt ve Özgürlük) örgütü 1959 yılında İspanyol ve Fransız hükümetlerini bağımsız bir Bask devletini kabul etmeye zorlamak için kurulmuş, gerçekleştirdiği saldırılarda 800’den fazla insan hayatını kaybetmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya’da şüpheli ölümler zinciri14 Mayıs 2019 Salı 09:14
  • Böyle gündemler de var! Kosova’da gündem: Koyunları yiyen ayı öldürülsün mü, öldürülmesin mi…13 Mayıs 2019 Pazartesi 22:05
  • Almanya’da kadınlar ‘kilise grevi’ başlattı13 Mayıs 2019 Pazartesi 11:51
  • Almanlara göre AB'nin en büyük sorunu iklim değişikliği13 Mayıs 2019 Pazartesi 10:53
  • Avrupa milletvekilleri 5 yılda 1 milyon 300 bin Euro'ya yakın kazanıyor12 Mayıs 2019 Pazar 14:57
  • İsveç'te 3 imam 'terörü özendirdikleri' iddiasıyla gözaltına alındı12 Mayıs 2019 Pazar 14:40
  • Hollanda: Yüzen uyuşturucu laboratuvarı polis operasyona sırasında bubi tuzağı ile batırıldı12 Mayıs 2019 Pazar 11:48
  • Bozkurt işareti yapan siyasetçi partiden ihraç edildi11 Mayıs 2019 Cumartesi 15:05
  • Berlin'de bir parkta uyuşturucu satıcılarına 'özel alan' ayrılması tartışma yarattı10 Mayıs 2019 Cuma 10:37
  • Kadın gazeteciyle konuşmayan İslam Partisi liderine hapis cezası09 Mayıs 2019 Perşembe 17:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti