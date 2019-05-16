ETA’nın firari lideri Fransa’da yakalandı

Fransa Alpleri’nde yakalanan Ternera 17 yıldır firardaydı.

Deutsche Welle’de yer alan habere göre İspanya İçişleri Bakanlığı Ternera’nın ‘Sallanches’ta sabah erken saatlerde tutuklandığını’açıkladı.

Örgüt, 2011 yılında süren silahlı mücadeleye son vermişt, 2017’de silahlarını teslim etmiş, 2018’de de feshedilmişti. Ciddi bir sağlık sorunu olduğu düşünülen Ternera Mayıs 2018’de “son deklarasyonunu” kaydetmiş ve ETA’nın tamamen feshedildiğini duyurmuştu.

ETA olarak bilinen Euskadi Ta Askatasuna (Anayurt ve Özgürlük) örgütü 1959 yılında İspanyol ve Fransız hükümetlerini bağımsız bir Bask devletini kabul etmeye zorlamak için kurulmuş, gerçekleştirdiği saldırılarda 800’den fazla insan hayatını kaybetmişti.