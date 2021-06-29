  • BIST 1.357
  • Altın 495,966
  • Dolar 8,7055
  • Euro 10,3677
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAO ülkede kapalı alanda maske takma zorunluğu geri geldi!

Ethereum ilk kez Bitcoin'i geçti

»
Ethereum, yüzde 6 artarak 2 bin 107 dolar seviyesine yükseldi ve ilk kez adres etkinliği açısından BTC'yi geçti.
Ethereum ilk kez Bitcoin'i geçti

Kripto para piyasalarında hafta başındaki olumlu hava devam ediyor. 

Piyasalar son 24 saatte yüzde 3 artış göstererek 1.46 trilyon dolara yükseldi. 

NTV'nin haberine göre, Bitcoin'in fiyatı ise değişiklik göstermedi. Saat 8.30 itibariyle BTC'nin 34 bin 707 olurken, piyasa hakimiyeti yüzde 44.78'e geriledi. Ethereum cephesinde ise artış yaşanıyor. ETH'nin fiyatı yüzde 6 artarak 2 bin 107 dolar seviyesine yükseldi. 

Dogecoin de tıpkı BTC gibi değişiklik yaşamadı. DOGE fiyatı 25 cent seviyelerinde. 

Ripple ise yüzde 1 artış gösterdi. XRP'nin fiyatı 65 cente çıktı. 

Kripto para işlemlerini analiz eden Santiment'in verilerine göre ETH ilk kez adres etkinliği açısından BTC'yi geçti. 

Yani ilk defa Bitcoin'le yapılan işlem sayısı Ethereum'un altında kaldı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hazırlıklarda Son Aşamaya Gelindi! Artık Twitter da Para Kazandıracak.27 Haziran 2021 Pazar 21:15
  • Tesla İle İş Birliği Yapan PUBG MOBİLE'NİN 1.5 Sürümü Geliyor27 Haziran 2021 Pazar 20:45
  • Tüm akıllı telefonlara yüksek hızlı şarj mı geliyor?27 Haziran 2021 Pazar 16:01
  • Google yeni özelliğini duyurdu27 Haziran 2021 Pazar 16:00
  • Çin'in uzay aracı Zhurong, Mars'tan video paylaştı27 Haziran 2021 Pazar 14:57
  • Hackerlardan korunma: Neden Tor'da güvenlik artırılıyor?27 Haziran 2021 Pazar 12:29
  • UFO raporu: ABD Savunma Bakanlığı gözlemledikleri cisimlerin bir açıklaması olmadığını duyurdu27 Haziran 2021 Pazar 11:01
  • Ejderha Adam: Bilim insanları, insanın evrimine dair önemli bilgiler içeren kafatasıyla ilgili bilgileri paylaştı26 Haziran 2021 Cumartesi 21:45
  • Tinder Yeni Özelliklerini Duyurdu25 Haziran 2021 Cuma 23:00
  • Instagram Yıllardır Beklenen Özelliği Test Etmeye Başladı25 Haziran 2021 Cuma 22:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti