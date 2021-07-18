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Ethereum Kurucularından, ‘Kral’ Lakaplı Di Iorio, Kriptodan Tamamen Çıkıyor

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Ethereum ağının kurucularından ‘Kripto kralı’ lakaplı Kanadalı girişimli Anthony Di Iorio, kripto para dünyasından çekildiğini, kararında kişisel güvenlik kaygılarının etkili olduğunu söyledi.
Ethereum Kurucularından, ‘Kral’ Lakaplı Di Iorio, Kriptodan Tamamen Çıkıyor

Ethereum ağının kurucularından ‘Kripto kralı’ lakaplı Kanadalı girişimli Anthony Di Iorio, kripto para dünyasından çekildiğini, kararında kişisel güvenlik kaygılarının etkili olduğunu söyledi.

Bloomberg ajansına konuşan 48 yaşındaki Di Iorio, 2017’den beri yanında güvenlik ekibiyle gezdiğini belirterek, ilişkili olduğu diğer startup girişimlerle de bağını zamanla koparacağını ve başka blokzincir projelerinde de yer almayacağını ifade etti.

2013’te kurulan Ethereum ağı, çoğunlukla adem-i merkeziyetçi finans anlayışının en gözde kripto projelerini bünyesinde toplamış, finansal işlemlerin bankaların aracılığı olmadan yürütülebilmesine imkan tanıyan girişimlerin büyümesine önayak olmuştu. Ağın kripto para biri Ethereum ise bugün 225 milyar dolarlık piyasa değeriyle Bitcoin’in hemen arkasından geliyor.

“Beni çok da heyecanlandırmayan bir risk profili taşıyor” diye konuşan Di Iorio, sahip olduğu kripto varlıkların büyüklüğüne dair bilgi vermekten kaçındı. Girişimci, “Bu alanda pek güvenli hissetmiyorum. Daha geniş sorunlara odaklansaydım daha güvende olurdum diye düşünüyorum” dedi.

2018’de 22 milyon dolar fiyatıyla Kanada’nın en pahalı konutunu kısmen kripto para kullanarak alınca adından hayli söz ettiren Di Iorio, son yılarda sermaye yatırımcılığı ve startup danışmanlığı vermeye başlamıştı. Bir süre Toronto Borsası’nda da dijital birimin yöneticiliğini üstlenmişti. Forbes dergisi o sene Di Iorio’nun malvarlığının 1 milyar dolar civarında olduğunu belirtse de o zamandan bu zamana Ethereum neredeyse iki kattan fazla değer kazandı.

“Kripto adam olmaktan çıkıp daha karmaşık sorunlarla uğraşan adama dönmek istiyorum” diyen Di Iorio, şimdilerde lise arkadaşının başlattığı, sıfır karbon salımlı araç üreten Project Arrow projesiyle ilgilenirken, Paraguay’daki bir senatöre danışmanlık veriyor.

Bundan sonra gerektiğinde işlerine kriptoyu da dahil edebileceğini ama bunun çoğu zaman gerekmediğini belirten Di Iorio, “Bu, dünyanın ihtiyacı olan şeyin çok küçük bir kısmı gerçekten” dedi.

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