‘ETİ’ ürünlerine okkalı zam!

Ülkede A’dan Z’ye bir çok temel tüketim maddesine bugünlerde zam gelirken bir zam da ETİ ürünlerine geldi.
Elde edilen bilgilere göre 1000 gram ‘Cici Bebe’ 75 TL oldu.
ETİ’nin diğer ürünlerde de 3 ila 4 TL arasında zam yapıldı.
Ülkede A’dan Z’ye bir çok temel tüketim maddesine bugünlerde zam gelirken bir zam da ETİ ürünlerine geldi.
Elde edilen bilgilere göre 1000 gram ‘Cici Bebe’ 75 TL oldu.
ETİ’nin diğer ürünlerde de 3 ila 4 TL arasında zam yapıldı.
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