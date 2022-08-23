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Etin bozulduğu nasıl anlaşılır?

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Etin bozulduğu nasıl anlaşılır?

Bozulmuş et ateş, kusma, mide krampları ve ishal gibi semptomlara neden olan gıda kaynaklı hastalıklardan sorumlu patojenik bakteriler içerebilir. Ette en yaygın bulunan zararlı bakteriler Salmonella ve Shiga toksin üreten E. coli'dir. 

Et ne kadar süre saklanabilir? 

Güvenli dondurma ve soğutma süresi depolama sıcaklığına bağlıdır. Gıdaların raf ömrünü etkili bir şekilde uzatmak, besinlerin korunması ve taze kalması için dondurucunuzu olabildiğince -17,8°C değerine yakın ve buzdolabınızı yaklaşık 1,1°C sıcaklıkta donma noktasının hemen üzerinde tutun. Bu koşullarda pişmiş etlerinizi buzdolabında 3-4 gün, dondurucunuzda 2-6 ay; pişmemiş biftek veya pirzolalarınızı buzdolabında 3-4 gün, dondurucunuzda 4-12 ay; pişmemiş kıymanızı ise buzdolabında 1-2 gün, dondurucunuzda 3-4 ay saklayabilirsiniz.  

Etin bozulduğunu nasıl anlarsınız? 

Rengini kontrol edin 

Et sıcaklık, ışık, mikrobiyal büyüme ve oksijene maruz kalma dahil olmak üzere birçok faktöre bağlı olarak renk değiştirebilir. Taze etin rengi miyoglobinin oksijenle reaksiyona girdiğinde oluşan bir pigment olan oksimiyoglobin seviyeleri nedeniyle kırmızı olmalıdır, kahverengiye veya griye dönmüşse bu etin bozulduğunu gösterir. Çiğ kıyma etinin ise içi oksijen yetersizliğinden dolayı grimsi kahverengi olabilir, bu bozulmayı göstermez; dış tarafı kahverengiye veya griye dönmüşse çürümeye başladığını gösterir ve bu durumda kıymayı atmalısınız. Ek olarak, küf pişmiş eti bozabilir, bu nedenle bulanık mavi, gri veya yeşil lekeler fark ederseniz de eti atmalısınız. 

Dokusunu kontrol edin 

Taze et sert bir kıvama sahip olmalıdır, yapışkan veya sümüksü bir doku bozulduğunu gösterir. Kıyma da yine aynı şekilde, sıktığınızda parçalanan nispeten sert bir kıvama sahip olmalıdır. 

Kokusunu kontrol edin 

Koklamak, etin bozulup bozulmadığını belirlemenin en kolay ve en hızlı yoludur. Hem çiğ hem de pişmiş et için geçerlidir. Taze et kokusu zar zor algılansa da bozulmuş etin keskin, çürük bir kokusu vardır. Koku, tadı da etkileyebilen Lactobacillus spp. ve Pseudomonas spp. gibi bozulma bakterilerinin çoğalması nedeniyle değişir. Etin kokusu değişmese bile renk veya dokuda bozulma belirtileri görüyorsanız, eti yine de atmalısınız. 

Son kullanma tarihini kontrol edin 

Et satın alırken ürün etiketini dikkatlice okuyun. Son kullanma tarihi, ürünün ne zaman bozulmaya başlayacağını gösterir ve dondurulmadıkça son kullanma tarihi geçen etleri tüketmemelisiniz. 

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