  • BIST 92.286
  • Altın 248,757
  • Dolar 6,4564
  • Euro 7,4945
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

Etiyopya geriden geliyor: Yarın 2011 yılına girecekler

» »
Kendine özgü takvim kullanan Etiyopya halkı, yarın sabah 2011 yılına girmeye hazırlanıyor.
Etiyopya geriden geliyor: Yarın 2011 yılına girecekler

Kendine özgü takvim kullanan Etiyopya halkı, yarın sabah 2011 yılına girmeye hazırlanıyor.

 

Yılbaşı dolayısıyla başkent Addis Ababa'nın pazarları ve çarşıları canlanırken, kiliseler, eğlence mekanları, restoranlar ve otellerde de hazırlıklar sürüyor. Her yılbaşında olduğu gibi bu yıl da mahkumlara af çıkarma geleneğini sürdüren Etiyopya yönetimi, şimdiye kadar yaklaşık 9 bin mahkumun affedildiğini duyurdu.

Ülkede yeni yılın başlayacağı 11 Eylül günü de resmi tatil ilan edildi.

KENDİNE HAS TAKVİM VE SAAT

Etiyopya takvimi eski tabiriyle Habeşe Takvimi, Etiyopya Hristiyanları için de dini takvim olarak kabul ediliyor. Miladi takvimdeki tarih ilerleyişini yaklaşık 7 yıl 8 ay geriden takip eden Etiyopya takvimi, güneş esaslı bir takvim olma özelliği gösteriyor.

Mısır'daki Kıpti Hristiyanların kullandığı takvimle benzerlik gösteren Etiyopya takviminde 30 günden oluşan 12 ay ile 5 veya 6 artık günü içeren 13'üncü ay bulunuyor.

Bu takvime göre, yeni yıla her yıl 11 veya 12 Eylül'de giriliyor. Kendine özgü takvimin yanı sıra farklı saat sistemi de kullanan Etiyopya'da gün, 12 saatlik iki farklı bölümden oluşuyor. 12 saatlik ilk saat dilimi 06.00'da, ikinci saat dilimi ise 18.00'de başlıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Gana'dan ilginç köy isimleri: Bilge Vajina, Üzgün Testis ve Aptal Penis30 Temmuz 2018 Pazartesi 16:35
  • Film gibi cezaevi baskını30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:22
  • Morgen Freeman’a cinsel taciz suçlaması27 Mayıs 2018 Pazar 12:18
  • Trump Yeşil Kart çekilişini kaldırmayı öngören göç tasarısını Kongre'ye sunmaya hazırlanıyor26 Ocak 2018 Cuma 09:24
  • 2050’ye kadar yetecek çikolatamız var mı?07 Ocak 2018 Pazar 17:52
  • 100. yaşı barış zirvesi ile kutlanacak24 Aralık 2017 Pazar 17:24
  • Sierra Leone "Barış Elması" 6,5 Milyon dolara satıldı05 Aralık 2017 Salı 09:09
  • Zimbabve'nin yeni lideri yemin etti24 Kasım 2017 Cuma 15:23
  • Mugabe koltuğu bırakmamakta ısrarlı20 Kasım 2017 Pazartesi 17:42
  • Zimbabve lideri Mugabe askeri müdahale sonrası ilk kez halkın karşısına çıktı17 Kasım 2017 Cuma 14:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti