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Etiyopya Hava Yolları uçağı, içindeki 157 kişiyle düştü: Kurtulan olmadı

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Etiyopya Hava Yolları şirketine ait Boeing 737 tipi bir yolcu uçağının, içindeki 149 yolcu ve sekiz mürettebat ile başkent Addis Ababa’dan kalktıktan kısa bir süre sonra düştüğü belirtildi. Yapılan açıklamada ise, kazadan kurtulan olmadığı belirtildi.
Etiyopya Hava Yolları uçağı, içindeki 157 kişiyle düştü: Kurtulan olmadı

Etiyopya Hava Yolları şirketinden ismini vermek istemeyen bir kaynak Reuters haber ajansına açıklamasında, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek üzere Addis Ababa'dan havalanan uçağın yerel saatle 08.44'te düştüğünü söyledi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed yaptığı Twitter açıklamasında, uçağın düştüğünü doğruladı. Ahmed, uçakta olanların ailelerine baş sağlığı dileklerini iletti.

Etiyopya Hava Yolları'ndan daha sonra gelen bir açıklamada ise, yaşanan kazadan kurtulan olmadığı belirtildi.

Hava yolu şirketinin açıklamasında, başkent Addis Ababa'da yer alan Bole Havaalanı'ndan yerel saatle 08.38'de (TSİ ile aynı) havalanan uçakla irtibatın 08.44'te kaybedildiği bilgisine de yer verildi.Bu arada uçuşu gerçekleştiren Boeing 737-800MAX uçağının, Etiyopya havayolu şirketine dört ay önce teslim edildiği belirtiliyor.

Daha önce ekim ayında Endonezyalı havayolu şirketi Lion Air'a ait Boeing 737-800MAX tipi bir yolcu uçağı, başkent Cakarta'dan havalanmasından 13 dakika sonra düşmüş, uçaktaki 189 kişiden hayatta kalan olmamıştı.

 

Etiyopya Havayolları ise Afrika'da pek çok noktaya uçuyor ve kıtadaki pek çok havayolu şirketinin sadece Afrika dışına uçması nedeniyle sık sık tercih edilen bir şirket. Ayrıca güvenli bir havayolu şirketi kabul ediliyor.

Havayolu şirketine ait uçaklardan birinin karıştığı son ölümlü kaza, 2010'da yaşanmıştı. Boeing 737-800 yolcu uçağı Lübnan'dan havalandıktan bir süre sonra bir patlama nedeniyle düşmüş, uçaktaki 83 yolcu ve yedi mürettebat hayatını kaybetmişti.

Kaza yapan uçakta, 33 ülkenin vatandaşının olduğu öğrenildi.

1038116304.jpg'PİLOT GERİ DÖNÜŞ İÇİN İZİN İSTEDİ'

Etiyopya Havayolları'nın CEO'sunun yaptığı açıklamaya göre, düşen uçağın pilotu havalandıktan sonra bazı zorluklar yaşandığını bildirip geri dönüş için izin istedi.

Pilotun 'mükemmel bir uçuş geçmişi' olduğunu kaydeden CEO ayrıca, uçakta da bildikleri bir teknik sorun olmadığını belirtti.

 

UÇAKTAKİLERİN VATANDAŞLIKLARI BELİRLENDİ

Ayrıca CEO, uçakta 32 Kenya, 18 Kanada, 9 Etiyopya, 8 İtalya, 8 Çin, 8 ABD, 7 İngiltere, 7 Fransa, 6 Mısır, 5 Hollanda, 4 Hindistan, 4 Slovakya, 3 Avustralya, 3 İsveç, 3 Rusya, 2 Fas, 2 İspanya, 2 Polonya ve 2 İsrail vatandaşının bulunduğunu açıkladı.

1038116245.jpgUçakta Belçika, Endonezya, Somali, Norveç, Sırbistan, Togo, Mozambik, Ruanda, Sudan, Uganda ve Yemen'in de birer vatandaşının bulunduğunu ekleyen CEO, uçaktaki 4 kişininse BM pasaportları ile yolculuk yaptığını, dolayısıyla hangi ülkelerin vatandaşları olduğunu şu an için bilmediklerini kaydetti.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Yaşanan uçak kazasına ilişkin olay yerinden ilk görüntüler ise yayınlanmaya başladı.

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