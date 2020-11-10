  • BIST 1.233
  • Altın 497,348
  • Dolar 8,2222
  • Euro 9,6977
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAPilli:1686 test yapıldı, 3 pozitif vaka

Etiyopya Ordusu Humera Havaalanını Ele Geçirdi

» »
Etiyopya ordusunun, Tigray bölgesinde yerel yönetimi devirmek için düzenlenen askeri operasyonda stratejik öneme sahip Humera Havaalanını ele geçirdiği bildirildi.
Etiyopya Ordusu Humera Havaalanını Ele Geçirdi

Etiyopya ordusunun, Tigray bölgesinde yerel yönetimi devirmek için düzenlenen askeri operasyonda stratejik öneme sahip Humera Havaalanını ele geçirdiği bildirildi.

Etiyopya basınındaki habere göre, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) kontrolündeki havaalanı, federal hükümet güçlerine karşı üs olarak kullanılıyordu.

Havaalanı operasyonu polis, istihbarat ve milis güçlerle ortak düzenlendi.

Operasyonda ayrıca Maidali, Dansha, Baker ile Ligudi bölgeleri ele geçirildi ve Humera ile Sudan yolunda da kontrol sağlandı.

TİGRAY EYALETİNE ASKERİ OPERASYONUN İLK AŞAMASI TAMAMLANDI

Federal hükümetin Tigray eyaletinde başlattığı askeri operasyonun ilk aşaması cuma günü tamamlandı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ulusal ordu birliklerine "saldıran ve savaş açan" Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Duyurunun hemen ardından Etiyopya Bakanlar Kurulu, Tigray eyaletinde 6 aylık OHAL ilan etmişti.

Ahmed'in kararının yıllardır milislerin silahlandığı Tigray'da uzun süreli çatışmalara ve hatta iç savaşa yol açmasından korkuluyor.

Son dönemde, ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan 2019'da ayrılmıştı.

TPLF, hükümetin seçimleri erteleme kararına uymayarak eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fildişi Sahili, Cumhurbaşkanını Seçmek İçin Sandık Başında31 Ekim 2020 Cumartesi 15:06
  • Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkedeki tüm petrol sahaları ve limanların aktif hale geldiğini duyurdu26 Ekim 2020 Pazartesi 14:46
  • Fildişi Sahili'nde cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi etnik gerginlik: 16 ölü25 Ekim 2020 Pazar 14:36
  • BM: Libya'da taraflar kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardı23 Ekim 2020 Cuma 13:56
  • ABD'nin "Terör Listesinden" Çıkmak İsteyen Sudanlılar İsrail'le Normalleşme Şartını Reddediyor21 Ekim 2020 Çarşamba 17:43
  • Afrika'da koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı 40 bini aştı21 Ekim 2020 Çarşamba 12:55
  • Dünyada 270 milyon insan açlıktan ölümün eşiğinde17 Ekim 2020 Cumartesi 14:34
  • Etiyopya’da seller yaklaşık 300 bin kişiyi yerinden etti30 Eylül 2020 Çarşamba 14:30
  • BM:Yemen'de 9 milyon kişi yardım programlarından zarar gördü26 Eylül 2020 Cumartesi 14:26
  • Açlık tehdidi altındaki Yemen’de mali kaynak yetersizliği yardım çalışmalarını baltalıyor25 Eylül 2020 Cuma 17:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti