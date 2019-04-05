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Etiyopya uçağı saatte 925 kilometre hızla yere çakılmış

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Etiyopya’da 10 Mart’ta yaşanan ve 157 kişinin öldüğü kazada, yere çakılan uçağın süratinin saatte 925 kilometre olduğuortaya çıktı.
Etiyopya uçağı saatte 925 kilometre hızla yere çakılmış

Etiyopya Uçak Kazası Soruşturma Bürosu, uçağın karakutusundan elde edilen veriler üzerine hazırlanan ön raporun tam metnini yayımladı.

33 sayfalık raporda, uçakta kaza öncesinde yaşananlara anbean yer verilirken, pilotların 6 dakikalık yolculuk boyunca aşağı doğru çakılan uçağın burnunu 3 kez havaya kaldırmaya çalıştığı aktarıldı. Uçakta hücum açısı (AOA) sensörlerinin hatalı veri verdiği ve uçuş esnasında pilotun uçağı idare etmesini kolaylaştırmaya yarayan ayar etnerlerinin çalışmadığı kaydedilen raporda, uçağın düşmesinden saniyeler önce ulaştığı hızın ise saatte 925 kilometreye ulaştığına yer verildi.

Pilotlarla ilgili detayların da bulunduğu raporda, toplam 8 bin 122 saatlik uçuşu olan kaptan pilotun Boeing 737 Max 8 tipi uçaklarla 103 saat uçtuğu, toplam 361 saat uçuşu olan yardımcı pilotun ise bu tip uçaklarla 56 saatlik uçuş tecrübesine sahip olduğu kaydedildi.

Etiyopya Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges, bugün rapora ilişkin yaptığı basın toplantısında, kontrolün kaybedilmesinin nedeninin açıkça kazaya karışan Boeing 737 Max 8 tipi uçaklarda bulunan “kontrol edilebilirlik” sorunu olduğunu dile getirmişti

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart’ta Addis Ababa’dan Kenya’nın başkenti Nairobi’ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya’da ise Lion Hava Yollarına ait “JT 610” sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018’de, Cakarta’dan Sumatra Adası’ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya’daki son kazanın ardından aralarında Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya’nın da olduğu birçok ülke “Boeing 737 Max” tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

ABD’li uçak üreticisi Boeing, 737 Max tipi uçakların Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi (MCAS) yazılımı için güncelleme duyurusu yapmıştı. Firma, 737 Max tipi uçakların hücum açısı sensörlerinin, uçakların yunuslama istikrarını desteklemek amacıyla tasarlanan MCAS yazılımına yanlış veri sağlaması durumunda ek güvenlik katmanları sağlayacak

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