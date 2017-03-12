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Etiyopya'da Göçük: 10 Ölü

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Etiyopya'da Göçük: 10 Ölü
Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bir çöp toplama alanında çöp ve toprak yığınlarının çökmesi nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bir çöp toplama alanında çöp ve toprak yığınlarının çökmesi nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.

Addis Ababa Yangın ve Acil Durum Önleme ve Kontrol Otoritesi Halkla İlişkiler Uzmanı Negatu Mammo, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde kentin çöplerinin toplandığı bir atık sahasında meydana gelen göçüğün, alanın yakınlarındaki 15 evin yıkılmasına yol açtığını söyledi.

Olay nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin yaralandığını belirten Mammo, enkaz altında kalanları arama çalışmalarının halkın ve güvenlik güçlerinin desteğiyle sürdüğünü ifade etti.

Koshe olarak adlandırılan atık alanında yaklaşık 50 yıldır başkentin çöpleri toplanıyor.

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