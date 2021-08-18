Etiyopya'da meydana gelen selde 7 kişi hayatını kaybetti

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da yaşanan selde ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü.
Addis Ababa Yangın, Acil Önleme ve Kurtarma Komisyonundan yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağışların sele neden olduğu kaydedildi.
Sel nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.
Bazı evlerin yıkıldığı selde kaybolanlar için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
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