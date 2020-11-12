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Etiyopya’daki Çatışmalar Nedeniyle Sudan’a Sığınanların Sayısı 10 Bine Ulaştı

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Etiyopya’nın kuzeyinde Tigray bölgesindeki çatışmalar nedeniyle komşu ülke Sudan'a sığınanların sayısının 10 bine yükseldiği bildirildi.
Etiyopya’daki Çatışmalar Nedeniyle Sudan’a Sığınanların Sayısı 10 Bine Ulaştı

Etiyopya’nın kuzeyinde Tigray bölgesindeki çatışmalar nedeniyle komşu ülke Sudan'a sığınanların sayısının 10 bine yükseldiği bildirildi.

Sudan ile Etiyopya sınırında bulunan mülteci kampındaki yetkililerden Al-Sir Khalid, gazetecilere yaptığı açıklamada, Etiyopya'dan kaçanların çoğunluğunun çocuk ve kadınlardan oluştuğunu söyledi.

Etiyopya'dan Sudan'a göç edenlerin çok yorgun ve bitkin olduğunu aktaran Khalid, insanların aç ve susuz şekilde günlerdir engebeli arazide yürüdüğünü vurguladı.

Yetkililer, Etiyopya'daki çatışmalar nedeniyle komşu ülke Sudan'a sığınanların sayısının 10 bine ulaştığı, çok daha fazla kişinin Sudan'a sığınabileceği ve bu kişilere acil insani yardım yapılması gerektiği uyarısında bulundu.

BAŞBAKAN DİYALOG ÇAĞRILARINI REDDETTİ

Bu arada, komşusu Eritre'yle yaptığı barış anlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Başbakan Abiy Ahmed, uluslararası örgütlerin diyalog çağrılarına kulak asmayarak bölgedeki "cunta" silahsızlandırılana, yasal bir yönetim kurulana ve suçlular cezalandırılana kadar operasyonun devam edeceğini belirtti.

Etiyopya meclisi ise "orduya karşı suç işlemek" ve "terör" suçlamalarıyla Tigray Eyaleti Başkanı Debretsion Gebremichael ve sözcüsü Getachew Reda da dahil 7 Tigraylı meclis üyesinin dokunulmazlığını kaldırdı.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayri meşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018’de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, uzun yıllardır ülkedeki çok sayıda muhalif grubun hedefinde.

Son dönemde, ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan geçen yıl ayrılmıştı.

Ahmed'in operasyon kararının yıllardır milislerin silahlanmakta olduğu Tigray'da uzun süreli çatışmalara ve hatta iç savaşa yol açmasından korkuluyor.

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