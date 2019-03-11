Etiyopya'daki kazada "uçaktaki herkes öldü"

Etiyopya Havayolları'na ait bir yolcu uçağın, başkent Addis Ababa'dan kalktıktan kısa süre sona düşmesi sonucu, uçaktaki yolcu ve mürettebat 157 kişinin öldüğü belirtildi.

Havayollarından yapılan açıklamada, 149 yolcu ve 8 mürettabatın tamamının öldüğü belirtildi.

Açıklamada, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye giden ET302 sefer sayılı uçakta ölenler arasında, 32 Kenya, 18 Kanada, 8 ABD ve 7 İngiltere vatandaşının olduğu belirtildi.

Boeing 737 tipi uçağın kalktıktan beş dakikadan kısa süre sonra düştüğü bildirildi.

Beş aydan kısa bir süre önce, Endonezya açıklarında Lion Air Havayolları'na ait aynı tipte bir uçağın düşmesi sonucu 190 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaza neden oldu?

Facianın nedeni henüz bilinmiyor, ancak pilotun uçakta sorunlar yaşandığını ve Addis Ababa'ya geri dönmeyi talep ettiğini söylediği belirtildi.

Etiyopya Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Tewolde Gebremariam, gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu aşamada herhangi bir olasılığı dışlayamayız. Ayrıca, uçağın neden düştüğü konusunda bir açıklama yapamayız, çünkü uluslararası kurallara uymak ve soruşturmayı beklemek zorundayız." dedi.

Uçağın düştüğü sırada, görüşün iyi olduğu belirtilirken hava trafik gözlem uygulaması Flightradar24, kalkıştan sonra uçağın dikey hızının istikrarsız olduğunu bildirdi.

Bir görgü tanığı, uçağı yere çakılmasının ardından büyük bir yangın çıktığını söyledi.

Görgü tanığı "Patlama ve yangın öyle yoğundu ki, yanına bile yaklaşamadık. Her şey yandı." dedi.

Başkentin 60 kilometre uzağındaki Bishoftu kasabası yakınlarında düşen uçağın enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Etiyopya Havoyolları, uçağın "zorlu testlerin ardından" geçen yıl 15 Kasım'da kendilerine teslim edildiğini açıkladı.

Kurbanlar kim?

Gebremariam, düzenlediği basın toplanntısında, kurbanların 30'dan fazla ülkenin vatandaşları olduğunu belirtti.

Kurbanlar arasında, 32 Kenya, 18 Kanada, 9 Etiyopya, 8 İtalya, 8 Çin, 8 ABD, 7 İngiltere, 7 Fransa, 6 Mısır, 5 Almanya, 4 Hindistan ve 4 Slovakya vatandaşı olduğu açıklandı.

Uçakta ayrıca 3 Avusturyalı, İsveçli, 2 Faslı, 2 İspanyol, 2 Polonyalı ve 2 de İsrailli vardı.

İrlanda, Nepal, Suudi Arabistan, Cibuti, Belçika, Endonezya, Somali, Norveç, Sırbistan, Togo, Mozambik, Ruanda, Uganda ve Yemen vatandaşı birer kişinin de uçaktta olduğu kaydedildi.

Etiyopya Havayolları bir yolcunun da BM Pasaportu taşıdığını bildirdi. Bazı yolcuların Nairobi'deki bir BM toplantısına gittikleri düşünülüyor.

Bir BM kaynağı, en az 10 kişinin BM bağlantılı olduğunu ve bunlar arasında serbest çalışan çevirmenlerin de bulunduğunu kaydetti.

Dünya Gıda Programı Genel Müdürü David Beasley de kurumun yedi çalışanının kazada öldüğünü belirtti.

Uçak hakkında ne biliniyor?

737 Max-8 uçağı, 2017'den bu yana kullanılan görece yeni bir model.

Boeing, kazadan büyük üzüntü duyduklarını ve teknik yardım için bir ekip yollamayı teklif ettiklerini duyurdu.

Geçen Ekim ayındaki Lion Air kazasının ardından yapılan soruşturmada, pilotların Boeing 737 Maş modelindeki yeni bir özellik olan, motorun durmasını önleyen otomatik sistemle sorun yaşadıklarını söylemişlerdi.

Pilotların çabalarına karşın, sistemin uçağın burnunu aşağı çektiği kaydedilmişti.

Henüz Etiyopya Havayolları uçağında böyle bir sorun yaşanıp yaşanmadığı bilinmiyor.

Etiyopya Havayolları'nın güvenlik sicili nasıl?

Etiyopya Havayolları, Afrika'da birçok noktaya uçmasıyla gözde bir şirket haline geldi. Çünkü Afrika'daki birçok şirket, genelde kıta dışındaki yerlere uçuyor.

Şirketin iyi bir güvenlik sicili bulunmasına karşın, 2010'da bir uçağı Beyrut'tan kalktıktan kısa bir süre sonra Akdeniz'e düşmüş ve 90 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiyopya Havayolları'nın en çok ölümlü kazası, 1996'da yine Addis Ababa'dan Nairobi'ye giden bir uçağın kaçırılmaya çalışılması sırasında yaşanmıştı.

Uçağın yakıtı bitince, motorlardan biri durmuş ve pilotlar suya acil iniş yapmaya çalışmıştı. Ancak Hint Okyanusu'ndaki bir mercan adasına çarpmaları sonucu, uçaktaki 175 kişiden 123'ü hayatını kaybetmişti.