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Etiyopya'dan dünya rekoru: 1 günde 350 milyon ağaç dikildi

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Devlet daireleri tüm gün kapatılarak her vatandaşın etkinliğe katılımı teşvik edildi
Etiyopya'dan dünya rekoru: 1 günde 350 milyon ağaç dikildi

Etiyopya devlet yetkilileri ülkede 1 günde 350 milyon ağaç dikildiğini açıkladı.

Etkinlik, yaz boyunca ülke çapında 4 milyar ağaç dikmeyi hedefleyen Ulusal #YeşilMiras hareketinin bir parçasıydı. Kamu personellerinin de katılabilmesi için devlet daireleri gün boyunca kapatıldı. Devlet tarafından desteklenen girişim,  her vatandaşı en az 40 fide dikmeye teşvik ediyor.

The Guardian’ın haberine göre proje, kuraklık tehlikesi altındaki Etiyopya’da orman tarhribinin neden olduğu iklim değişikliğinin kalıcı etkilerini önlemek amacıyla başlatıldı. Birleşmiş Milletler’in (BM) açıkladığına göre Etiyopya ormanları son yüzyılda yüzde 35 azaldı.

Etiyopya İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Dr. Getahun Mekuria, gün sonunda Twitter’dan yaptığı paylaşımda 12 saat içinde 353 milyon 633 bin 660 ağaç dikildiğini duyurdu.

Etiyopya’dan önceki dünya rekoru bir günde 50 milyon ağaç dikmeyi başaran Hindistan’daydı.

Geçtiğimiz haftalarda Birleşmiş Millet için hazırlanan raporda iklim değişikliği ile mücadelede en önemli faktörün ağaç dikmek olduğu ortaya konmuştu. Raporda ayrıca, ağaç dikiminin teknolojik gelişmelerle desteklenen tüm yöntemlerin ötesinde en etkili ve ucuz yol olduğu belirtilmişti.

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