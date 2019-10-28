Etkili yağış güneyi de vurdu: Limasol'da yıldırım çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, etkili olan yağışların dün de Lefkoşa’nın güneyini vurduğunu yazarken bölgenin yağışlardan oldukça etkilendiğine de dikkati çektiler.



Gazete, Rum İtfaiye Birimi’nin su taşkınları nedeniyle dün 200 çağrı aldığını yazdı.

Gazete etkili yağışlarla, özellikle Lefkoşa’nın güneyindeki surlar içi bölgesindeki yollarda (Ledra Caddesi ve Onasagoru), ciddi sıkıntıların yaşandığını belirtti.



Habere göre Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RIK binası da sular altında kalırken, normal radyo program akışı da bundan dolayı bir süreliğine etkilendi.



20 YAŞINDAKİ GENÇ YILDIRIM ÇARPMASI SONUCU YARALANDI



Gazete aynı haberinin içerisinde, 20 yaşındaki Mihalis Perikleus’un , Limasol bölgesinde, 61 yaşındaki amcası ve 12 yaşındaki küçük kardeşi ile birlikte av için gittiği bölgede, şiddetli rüzgar ve yağmurdan korunmak için ağacın altına sığındıkları esnada ağaca düşen yıldırım sonucu yaralandığını yazdı.



Düşen yıldırım sonucu 61 yaşındaki amcanın da yaralandığını yazan gazete 20 yaşındaki Perikleus’un yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğünü ancak durumunun ağır olduğunu belirtti.